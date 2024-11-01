7 країн світу, де вас гарантовано шокують вкрай незвичайними стравами

Кожна країна має свою особову кулінарну традицію, яка пов'язана з місцевими продуктами. Іноді ці екзотичні страви здатні не лише здивувати, а навіть шокувати іноземців.

Балют (Китай)

Ця китайська страва являє собою варене качине або куряче яйце, в якому вже сформувався ембріон. Блюдо подається із сіллю, лаймом, а іноді з соусами.

Вважається, що цей делікатес має унікальний смак, що поєднує яйце і куряче м'ясо, і він дуже популярний у деяких азійських країнах, таких як Філіппіни. Балют часто споживають як вуличну їжу, і місцеві жителі вірять, що він має цілющі властивості, зокрема, підвищує витривалість.

Балют (фото: Вікіпедія)

Хакарл (Ісландія)

Хакарл, або ферментоване м'ясо акули, є традиційним ісландським делікатесом. Акула піддається тривалому процесу ферментації і сушіння протягом кількох місяців, що дозволяє знизити токсичність м'яса.

Хакарл має різкий аміачний запах і смак, тому до нього ставляться з обережністю навіть деякі місцеві жителі. Його часто подають нарізаним на кубики і смакують з місцевими алкогольними напоями, щоб послабити сильний аромат.

Сюрстремінг (Швеція)

Сюрстремінг - це ферментований оселедець, що його консервують у солі і витримують кілька місяців. Після ферментації риба набуває дуже сильного запаху, що деякі описують як неприйнятний.

Ця страва часто подається на відкритому повітрі, щоб уникнути сильного запаху в приміщенні. У Швеції сюрстремінг зазвичай їдять з тонким хлібом та іншими гарнірами, які пом'якшують його смак.

Сюрстремінг (фото: Вікіпедія)

Тушковані таргани (Філіппіни)

Тушковані таргани є частиною філіппінської кухні і мають репутацію делікатесу з високим вмістом білка. Їх готують шляхом смаження або тушкування з різними спеціями.

У багатьох регіонах світу комахи сприймаються як екзотична, але цілком звичайна їжа. Багато хто відзначає, що у тушкованих тарганів є горіховий післясмак, що робить їх привабливими для гурманів.

Бондегі (Корея)

У Кореї страва зварених або тушкованих личинок шовкопряда, відома як бондегі, вважається улюбленою вуличною їжею. Ці личинки мають насичений, злегка солодкуватий смак, що нагадує варену квасолю.

Бондегі продають як на ринках, так і в супермаркетах, і багато корейців вважають цю страву корисною завдяки високому вмісту білка.

Бондегі (фото: Вікіпедія)

Ескамолес (Мексика)

Ескамолес - це страва, приготована з яєць мурах-листорізів, яку мексиканці вважають делікатесом ще з часів ацтеків. Яйця збирають з коріння агави, потім обсмажують з цибулею, чилі та спеціями. Текстура ескамолес схожа на сир, а смак описують як горіховий з легким, кремовим відтінком.

Цей делікатес подають з тако або тортильями, і його часто супроводжують гострими соусами. Попри незвичний інгредієнт, страва має багатий поживний склад, оскільки яйця мурах містять багато білка.

Фугу (Японія)

Риба фугу, яка вважається делікатесом у Японії, має репутацію одного з найбільш небезпечних продуктів. Певні частини фугу містять високі дози тетродотоксину, смертельно небезпечної речовини, тому її можуть готувати лише спеціально навчені кухарі.

Страви з фугу, як правило, подаються у вигляді тонко нарізаного сашимі або тушкованих шматочків, а їх смак вважається м'яким і навіть делікатним.

Риба фугу (фото: Вікіпедія)