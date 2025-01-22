Колекціонували вкладиші від жуйок у дитинстві? Ось яких великих грошей вони зараз коштують

У 80-90-х роках колекціонування вкладишів від жувальних гумок стало справжнім хобі для багатьох дітей та підлітків. Ці маленькі паперові картки не лише додавали яскравості звичайним жувальним гумкам, але й ставали справжнім об'єктом колекціонування.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, скільки зараз коштують колекції вкладишів з жувальної гумки 90-х років.

Чому вкладиші стали предметом колекціонування

Вкладиші від жувальної гумки часто містили зображення різноманітної тематики, від військової техніки до зірок спорту, і це викликало великий інтерес серед молоді. Колекціонери обмінювалися ними, намагаючись зібрати всю серію, і навіть проводили спеціальні зустрічі, щоб обмінятися рідкісними картками.

Колекціонування вкладишів від жувальних гумок стало важливою частиною культури того часу. Багато хто зберігав ці картки, створюючи справжні колекції, а рідкісні екземпляри мали високу цінність серед друзів. Деякі з колекціонерів навіть вигадували свої власні системи оцінки, що додавало азарту у цей процес.

Вкладиші ставали не лише предметом для збирання, а й способом виразити свою індивідуальність, відображаючи інтереси та уподобання того часу.

Lazer

Жувальна гумка Lazer була відома своїми вкладишами з зображеннями різної військової техніки. Кожен фантик містив детальну інформацію про танки, літаки та інші бойові машини, що робило їх бажаними серед колекціонерів. Для багатьох це була можливість познайомитися з військовою технікою і дізнатися більше про історію армії. Вкладиші Lazer стали символом інтересу до техніки та військових машин серед молоді 80-90-х років.

Колекція вкладишів Lazer зараз коштує 2444 гривень (зображення: скриншот violity.com)

Turbo

Turbo, вироблена турецькою компанією Kent, стала однією з найвідоміших жувальних гумок того часу. Її особливістю були вкладиші з зображеннями різноманітних автомобілів, від класичних моделей до сучасних спортивних машин. Жувальна гумка Turbo принесла не лише смак, але й захоплення автоспортом та технічними характеристиками автомобілів.

Колекція вкладишів Turbo зараз коштує 5000 гривень (зображення: скриншот violity.com)

Ping Pong

Жувальна гумка Ping Pong була відома своїми вкладишами із зображеннями відомих футболістів та футбольних команд. Кожен фантик містив фотографію гравця, його ім'я та основну інформацію про кар'єру. Вкладиші з футбольними зірками стали справжнім об'єктом для колекціонерів, а самі гумки - частиною футбольної культури. Ці жувальні гумки дозволяли юним фанатам збирати портрети своїх кумирів і відчути себе частиною футбольного світу.

Колекція вкладишів Ping Pong зараз коштує 11 500 гривень (зображення: скриншот violity.com)

Bombibom

Bombibom, також вироблена компанією Kent, пропонувала вкладиші з різноманітними тематиками. Серед них були зображення автомобілів, мультяшних персонажів та відомих особистостей. Унікальність Bombibom полягала в тому, що вкладиші часто містили цікаві факти або загадки, що додавало азарту в процес їх збору.

Колекція вкладишів Bombibom зараз коштує 4766 гривень (зображення: скриншот violity.com)