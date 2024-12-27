Коктейль молодості для красивої та гладкої шкіри. Омолоджує краще, ніж косметика класу люкс

Хочете виглядати молодше, мати гладку шкіру та сяючий колір обличчя? Пийте цей коктейль щодня, і ви помітите ефект уже через кілька днів. Ви також почуватиметеся краще та матимете більше енергії.
Що саме треба пити, щоб зекономити на дорогих косметичних засобах, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Згідно з багатьма науковими дослідженнями, вільні радикали головним чином відповідають за старіння шкіри та всього організму. Це маленькі, нестабільні молекули, які виробляються в наших клітинах під час метаболізму.
Надлишок вільних радикалів може призвести до окисного стресу, який посилює запалення в організмі, пошкоджує інші клітини та підвищує ризик захворювання. Щоб зменшити окислювальний стрес і, отже, кількість вільних радикалів, варто вживати продукти з протизапальними та антиоксидантними властивостями.
Кокосова вода, яка є одним з інгредієнтів коктейлю молодості, містить антиоксидантні компоненти, які усувають вільні радикали і таким чином уповільнюють процес старіння.
І кокосова вода, і фрукти, з яких готується коктейль молодості, багаті вітаміном С, який є сильним антиоксидантом. Вітамін С допомагає підтримувати здорові клітини, кровоносні судини, кістки та хрящі, а також сприяє загоєнню ран.
Він також впливає на вироблення в організмі колагену, білка, який є будівельним матеріалом шкіри, відповідає за пружність і еластичність шкіри та бореться з ознаками старіння. Кокосова вода також містить багато інших поживних речовин, які позитивно впливають на здоров'я всього організму, таких як кальцій, магній, фосфор і калій.
Щоб приготувати коктейль молодості, змішайте всі інгредієнти і він готовий.
Пити по 1 склянці на день. Дорослим віком від 19 до 64 років рекомендується споживати приблизно 40 мг вітаміну С на день. Велика кількість може призвести до болю в животі, діареї та метеоризму.
Якщо ви боретеся з хронічним захворюванням, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж вводити коктейль у свій раціон.
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