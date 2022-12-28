Кохана, ми вбиваємо стосунки! Ці шість помилок багато людей вважають нормою

У стосунках люди часто поводяться неправильно і в суспільстві такі відхилення помилково вважаються нормальними. Однак така поведінка руйнує стосунки та почуття, а часом і призводить до розлучення та розставання.

У стосунках ведеться рахунок

Людина, з якою ви зустрічаєтеся чи живете, звинувачує вас за помилки у минулому. Якщо так поводяться обидва партнери, то стосунки перетворюються на "битву показників". І кожен помічає те, хто більше облажався протягом певного часу.

Чому це небезпечно? Така битва з часом розвивається й у стосунках стає більше негативних нагадувань, ніж приємних спогадів. І кожен шукатиме виправдання своїй поведінці. Таким чином проблеми минулого вирішуватись не будуть, а партнери один одному повною мірою даватимуть усвідомити гіркоту та тягар минулих помилок. Згодом партнери втратять енергію та близькість.

Використання натяків та пасивної агресії

Партнер замість того, щоб відверто сказати свою думку чи про свої бажання, намагається вас підштовхнути у правильному напрямку, щоб ви з'ясовували все самостійно. Замість того, щоб сказати, що вас турбує, ви знаходите дріб'язкові способи, щоб схилити іншого зробити те, що ви хочете. Якщо це не спрацьовує, партнери вважають себе несправедливо обділеними.

Чому це небезпечно? Така поведінка показує, що партнерів не влаштовує відкрите та ясне спілкування один з одним. Людина немає підстав бути пасивно-агресивною, якщо вона почувається у безпеці й може висловлювати своє невдоволення, говорити щось неприємне або обговорювати гострі теми. Без обговорення цих тем не може бути близькості та довіри. З іншого боку - людина неспроможна висловлюватися відкрито і прямо, якщо її постійно критикують і засуджують за її позицію чи слова.

Тримати добрі стосунки у заручниках

Один партнер має привід для критики іншого, і він шантажує другого, загрожуючи хорошим стосункам в цілому. Наприклад, одному здалося, що партнер з ним холодний і замість фрази "Я відчуваю, що ти іноді поводишся холодно", він каже: "Я не можу зустрічатися з людиною, яка холодно до мене ставиться".

Чому це небезпечно? Це емоційний шантаж та створює тон непотрібної драми. Кожне незначне відхилення у стосунках сприймається як криза. Люди у стосунках повинні знати, що всі негативні почуття та емоції можуть висловитись без загрози для стосунків. Інакше вони придушуватимуть свої думки та почуття, що призведе до недовіри та маніпуляцій.

Звинувачувати партнера, якщо у вас поганий настрій

У вас був поганий день, а ваш партнер недостатньо надає підтримку або ви її не відчуваєте. Наприклад, відволіклася, коли ви її обійняли або після розповіді про ваші біди, він не випускав телефону з рук. А ви хотіли полежати в обіймах вдома, подивитися кіно або вийти на прогулянку.

У відповідь на це ви накидаєтеся на партнера і звинувачуйте його в нечутливості та черствості стосовно вас. У вас був поганий день, а партнер вам нічим не допоміг і не втішив. Звичайно, ви не повинні про це просити, він сам має здогадатися. Але як ваш партнер мав це зрозуміти?

Чому це небезпечно? Звинувачувати партнерів за ваш поганий настрій – це тонка форма егоїзму. У такій ситуації ваш партнер нібито відповідає за те, як ви себе почуваєте. І в майбутньому у нього може розвинутись рівнозначна тенденція. Йому доведеться обговорювати з вами будь-яке планування – від сніданку до читання книги.

Якщо ж хтось починає засмучуватись, то всі особисті справи відходять на другий план. Це веде до невдоволення, напруженості та роздратування. Згодом ці негативні емоції починають накопичуватися.

Ревнощі, як прояв кохання

Партнер фліртує, дзвонить іншим людям, десь проводить час або поводиться розкуто поряд з іншою людиною. Ви намагаєтеся контролювати своє роздратування на партнера, берете себе в руки, але починає в запалі емоцій поводитися ірраціонально.

Це призводить до маси дурних вчинків, злому пошти, перегляду повідомлень. Ви з'являєтеся несподівано, коли на вас не чекають і так далі.

Чому це небезпечно? Деякі люди описують це як прояв кохання. І якщо партнер не показав ревнощів – то немає почуттів. Ревнощі - це не кохання, це негативне почуття. І подібні ситуації – безглуздий контроль, бойові дії та непотрібні драми. Такі ситуації дають зрозуміти партнеру, що ви йому не довіряєте і це принизливо.

Покупки не розв'язують проблеми у стосунках

Щоразу, коли у стосунках виникає конфлікт чи проблеми – пара замість того, щоб їх вирішувати, мчить за покупками чи їде у подорож. По суті – прикриває реальні проблеми поверхневими задоволеннями.

Чому це небезпечно? Це не тільки ховає реальну проблему у стосунках глибше (звідки вона вибиратиметься знову і знову, з кожним разом все гірше), але ще встановлює нездоровий прецедент у стосунках. Для жінки з'являється стимул засмучуватися з приводу і без нього – у відповідь вона отримує подарунки та ресторани. Для чоловіка – відсутність стимулу нести відповідальність за поведінку та проблеми у стосунках, адже все можна вирішити покупкою чи походом до ресторану.