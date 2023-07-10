Когось з українців точно не мобілізують примусово: повний перелік

Мобілізація в Україні продовжується, але є певні категорії українців, кого в жодному разі не мобілізують примусово.

Кого не мобілізують примусово

Під час військового стану в Україні можуть бути мобілізовані на військову службу тільки за їх згодою та лише за місцем проживання військовозобов'язані, які:

визнано в установленому порядку особами з інвалідністю

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують хвору дитину (важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі псих I типу, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня), або дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги (це має підтверджуватись документом, виданим лікарсько-консультативною комісією)

жінки та чоловіки, на утриманні яких знаходиться повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І або ІІ групи

усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (дружиною), дитиною, а також батьками своїми або дружини (дружини), які за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії установи охорони здоров'я потребують постійного догляду

мають дружину (дружину) з числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків подружжя (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I або II групи

опікуни особи з інвалідністю, визнаною судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, за висновком МСЕК чи лікарсько-консультативної комісії потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд

Крім того, не можуть закликати отримувачів професійної вищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти.