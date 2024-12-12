З якого віку потрібно звертатися на "ви" до незнайомих людей і для чого це потрібно

Звернення на "ви" має особливу роль у нашому мовленні. Так само, має значення у письмовому зверненні - коли потрібно писати "ви" з великої та коли з маленької букви. І ці правила знадобляться кожному.
З якого віку потрібно звертатися до незнайомих людей на "ви" та як правильно писати це звернення, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця та педагога Олександра Авраменко на каналі в YouTube.
Звернення на "ви" - це у першу чергу шанобливе ставлення до інших. І використовувати його потрібно не тільки до людей, які старші вас за віком, а й просто до незнайомих вам людей, будь-якого віку.
"Не раз помічав, що правило, так званої "пошаної множини" порушують. На "ви" вже варто звертатися до чужих дітей, яким 14-16 років. Така норма прописана у правилах етикету, тому варто її дотримуватися", - наголошує мовознавець.
У діловому або особистому листуванні "ви" слід писати, коли вам необхідно показати своє шанобливе ставлення до людини.
А от "Ви" з великої букви - така норма правопису рекомендована за шанобливого звертання до однієї особи та лише в діловому листуванні, привітаннях, листівках, ділових документах.
Але, як зазначає педагог, писати "ви" з великої літери не слід, якщо ви звертаєтеся до кількох осіб, бо це помилка.
"У спілкуванні варто дбати про чистоту своєї мови й дотримуватися норм правопису. Таким чином ви виявляєте повагу до себе і своїх співрозмовників", - наголосив Олександр Авраменко.
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