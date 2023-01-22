Якого кольору будуть очі у вашої дитини: швидкий генетичний тест

Як успадковується колір очей?

Основними кольорами вважаються три: карий, блакитний і зелений. Усі інші відтінки вважаються похідними від них.

Звісно, що колір очей малюка визначається генами батьків, але бабусі і дідусі можуть також принести свій несподіваний вклад.

Всім відомо, що людей з карими очима більше, ніж власників світлих очей. Саме тому, якщо один з батьків кароокий, то велика ймовірність, що малюк народиться з темними очима.

Практично завжди очі новонароджених мають саме блакитний колір, який згодом темніє в міру впливу на нього сонячного світла. Приблизно до трьох-чотирьох років очі дитини зазвичай набувають свій постійний, що залишається на все життя Проте у дитини, що народилася з карими очима колір вже не зміниться.

Який колір буде у майбутнього малюка

Якщо в обох батьків карі очі, ймовірність того, що у дитини будуть такі ж – 75%, зелені – 18,75%, блакитні – 6,25%.

Якщо в одного з батьків очі карі, в іншого – блакитні, зеленоокої дитини точно не вийде. Малюк буде або з карими очима, або з блакитними – 50 на 50.

Один з батьків кароокий, інший – зеленоокий? Очі карі – 50%, зелені – 37,5%, блакитні – 12,5%.

Обоє батьків зеленоокі? Ймовірність карих очей – менше ніж 1%, зелені – 75%, блакитні – 25%.

Якщо один з батьків з зеленими очима, інший – з блакитними, дитина успадкує колір очей одного з них – 50 на 50, кароокої дитини не буде.

Якщо мама і тато блакитноокі, то малюк з ймовірністю 99% буде таким же. 1% – зелені очі, а от вірогідність карих очей - нульова.

Фото: fertility-docs.com