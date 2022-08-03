Вы тоже когда-то замечали полупрозрачных "мушек" перед глазами? Откуда они берутся и чем опасны

Глядя на синее небо, должно быть, вы когда-то замечали странные полупрозрачные объекты, которые куда-то двигались. Они имеют свое научное объяснение и могут быть предвестниками беды.

Что такое миодезопсия и насколько "мушки" опасны - читайте в нашем материале далее.

Что такое миодезопсия

Этот феномен известен человечеству еще издавна, что подтверждает его первое название на латинском - Muscae volitantes (летающие мушки). Сейчас это явление называют миодезопсия или "помутнением стекловидного тела".

Как говорится на сайте объединения британских врачей Topdoctors это - объекты, которые мы невольно видим. Они могут быть разной формы, как вот пятна, точки, нити, паутина и т.д.

Дело в том, что это не предметы из потустороннего мира и не иллюзии. Эти объекты действительно существуют и плывут в вашем глазу.

Для понимания природы этого явления следует вспомнить анатомию. Итак. В передней части глаза находится роговица. За ней располагается зрачок, а между ними имеется небольшая емкость с желеобразной жидкостью.

Когда к этой жидкости попадает кровь или другие клетки они могут блокировать свет, тем самым отбрасывая тень на сетчатку. Именно эту тень мы видим принимая за что-то необычное.

С возрастом такие посторонние частицы могут слипаться, образуя большую тень и создавая уже дискомфорт. Однако большинство людей не считают этот вопрос важным, ведь чаще всего люди привыкают смотреть сквозь эти объекты.

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Скопление инородных клеток в желеобразной жидкости глаза

Возможные причины міодезопсії

Появление большого количества "мушек" или черных точек за один раз может указывать на отслойку стеклистого тела, это может привести к разрыву сетчатки и как результат - слепоте. В таком случае непременно нужна консультация врача.

Если появлению определенных объектов предшествуют вспышки света, которые вы видите даже с закрытыми глазами, то вам обязательно надо обратиться к офтальмологу. Это также признак возможного разрыва сетчатки.

Неподвижное пятно посреди поля зрения может означать воспаление сетчатки.

Согласно информацией, опубликованной журналом Американской медицинской ассоциации", у 14% пациентов, которые жаловались на "мушек", был диагностирован риск разрыва сетчатки.

Лечение миодезопсии

В интернете существует много фейковых способов лечения: начиная от физических упражнений, заканчивая более реалистичными, но мало эффективными, как вот использование лазера на кристалле из интрий-алюминиевого граната, который дает положительный эффект лишь трети пациентов.

Наилучшим вариантом необходимого лечения является хирургическая операция под названием - витрэктомия. Во время этой операции врач использует специальный микроскоп и ряд другого специализированного оборудования для удаления стекловидного тела, коррекция сетчатки, удаление рубцов, крови и всего лишнего, что мешало видеть.

К сожалению, эта операция сама по себе является довольно рисковой и чаще всего люди привыкают к временным неудобствам и не идут оперироваться.

Наверное, люди предпочитают иногда видеть этих "мушек" и иметь риск проблем со зрением, чем за собственные средства избавиться от зрения из-за рискованной операции.

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То, что видит человек с миодезопсией (фото: icrcat.com)

Факторы, способствующие появлению миодезопсии

За данным Офтальмологического центра Барселоны, среди самых распространенных факторов, которые способствуют появлению и развитию миодезопсии, есть такие:

возраст

близорукость

механические травмы глаз

операция по удалению катаракты

капсулотомия (чистка задней капсулы лазером)

отслойка стекловидного тела.

В случае, если миодезопсия является следствием более серьезного заболевания глаз, важно провести лечение основного заболевания.