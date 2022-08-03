Ви теж колись помічали напівпрозорих "мушок" перед очима? Звідки вони беруться та чим небезпечні

Дивлячись на синє небо, мабуть, ви колись помічали дивні напівпрозорі об'єкти, які кудись рухались. Вони мають своє наукове пояснення та можуть бути передвісниками біди.

Що таке міодезопсія та наскільки "мушки" небезпечні - читайте у нашому матеріалі далі.

Що таке міодезопсія

Цей феномен відомий людству ще здавна, що підтверджує його першочергова назва латинською - Muscae volitantes (мушки, що літають). Зараз це явище називають міодезопсія або "помутнінням склоподібного тіла".

Як говориться на сайті об'єднання британських лікарів Topdoctors, це - об'єкти, які ми мимохіть бачимо. Вони можуть бути різної форми, як от плями, крапки, нитки, павутиння абощо.

Річ у тім, що це не предмети з потойбічного світу та не ілюзії. Ці об'єкти дійсно існують та пливуть у вашому оці.

Для розуміння природи цього явища слід пригадати анатомію. Отож. У передній частині ока знаходиться рогівка. За нею розташовується зіниця, а між ними є невелика місткість з желеподібною рідиною.

Коли до цієї рідини потрапляє кров або інші клітини вони можуть блокувати світло, тим самим відкидаючи тінь на сітківку. Саме цю тінь ми бачимо приймаючи за щось незвичне.

З віком такі сторонні частинки можуть злипатися, утворюючи більшу тінь та створюючи вже дискомфорт. Однак більшість людей не вважають це питання важливим, адже частіше за все люди звикають дивитися скрізь ці об'єкти.

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Скупчення сторонніх клітин у желеподібній рідині ока

Можливі причини міодезопсії

Поява великої кількості "мушок" або чорних крапок за один раз може вказувати на відшарування склистого тіла, це може призвести до розриву сітківки та як результат - сліпоти. В такому випадку неодмінно потрібна консультація лікаря.

Якщо появі певних об'єктів передують спалахи світла, які ви бачите навіть із заплющеними очима, то вам обов'язково треба звернутися до офтальмолога. Це також ознака можливого розриву сітківки.

Нерухома пляма посеред поля зору може означати запалення сітківки.

Згідно з інформацією, опублікованою журналом "Американської медичної асоціації", у 14% пацієнтів, які скаржились на "мушок", був діагностований ризик розриву сітківки.

Лікування міодезопсії

В інтернеті існує багато фейкових способів лікування: починаючи від фізичних вправ, закінчуючи більш реалістичними, але мало ефективними, як от використання лазера на кристалі з інтрій-алюмінієвого граната, який дає позитивний ефект лише третині пацієнтів.

Найкращим варіантом необхідного лікування є хірургічна операція під назвою - вітректомія. Під час цієї операції лікар використовує спеціальний мікроскоп та низку іншого спеціалізованого обладнання для видалення скловидного тіла, корегування сітківки, видалення рубців, крові та усього зайвого, що заважало бачити.

На жаль, ця операція сама по собі є доволі ризиковою й частіше за все люди звикають до тимчасових незручностей й не йдуть оперуватися.

Напевно, люди воліють краще інколи бачити цих "мушок" та мати ризик проблем із зором, ніж за власні кошти позбавитись зору через ризиковану операцію.

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Те, що бачить людина з міодезопсією (фото: icrcat.com)

Фактори, що сприяють появі міодезопсії

За даними Офтальмологічного центру Барселони, серед найпоширеніших факторів, які сприяють появі та розвитку міодезопсії, є такі:

вік

короткозорість

механічні травми очей

операція з видалення катаракти

капсулотомія (чистка задньої капсули лазером)

відшарування склоподібного тіла.

У разі, якщо міодезопсія є наслідком більш серйозного захворювання очей, важливо провести лікування основного захворювання.