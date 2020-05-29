Когда астронавты на корабле Маска смогут попасть на МКС: прогноз NASA

Космический корабль компании SpaceX Илона Маска Crew Dragon доставит американских астронавтов на борт МКС через сутки после старта, который запланирован на 30 мая в 22:22 по киевскому времени. Таким образом, уже 31 мая экипаж попадет на Международную космическую станцию.

Такие расчеты сделали специалисты Национального космического агентства США, передали в NASA.

Ожидается, что астронавты достигнут МСК в воскресенье в 17:29 по киевскому времени, а на 19:45 планируют открыть люк между космическими кораблем и станцией. Через полчаса после этого должна состоятся церемония приветствия.

Также в NASA заявили, что если 30 мая запуску миссии помешают погодные условия - как это произошло 27 мая - то старт будет перенесен на 31 мая (в 22:00 по киевскому времени).

Сама миссия на МКС продлится от 30 до 119 суток.

Экипаж Crew Dragon состоит из двух опытных астронавтов NASA: это командир корабля - бывший пилот шаттла Дуглас Херли, и командир по совместным операциям с МКС - полетный специалист Роберт Бенкен.

Следить за запуском Crew Dragon с пусковой площадки LC-39A можно в прямом эфире на сайте NASA или YouTube-канале.

Видео: Запуск космического корабля Crew Dragon покажут в прямом эфире

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