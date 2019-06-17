Клубничное полнолуние в июне: кто окажется в зоне опасности

Полнолуние в июне наступило 17 числа. Его называют клубничным или розовым полнолунием, хотя к цвету Луны это не имеет никакого отношения. А розовое - так как в этот период зацветают розы и некоторые ягоды. Также в народе июньское полнолуние называют медовым. О том, кому это полнолуние может принести опасность, пишет КП в Украине.

Полнолуние в июне произошло в знаке огненного Стрельца, что значительно снижает негативные последствия этого периода. Огненный Стрелец – энергетически мощный знак, однако предсказуемый и сфокусированный. Астрологи утверждают, что в эти дни вероятность неприятных сюрпризов будет максимально низкой.

"В этот день можно менять обстановку, смело отправляться на поиски вдохновения и даже страны. Стрелец разбудит тягу к знаниям и информации. Возникнет желание как учиться, так и поучать. Но учтите, что ваши нравоучения могут не понравиться близким", - отметила астролог Эмма Литвинова.

В любовной сфере не стоит ожидать переворотов или всплесков, скорее будет наоборот – затишье и покой. Во время полнолуния стоит не поддаваться эмоциям и совершать необдуманных шагов, а также не стоит преувеличивать происходящие события.

Полнолуние в июне (pixabay.com)

Период клубничного полнолуния прекрасно подходит для финансовой и деловой сферы. Все проекты, которые будут запущены в эти дни, станут перспективными и успешными.

Астрологи советуют в этот день сохранять спокойствие и быть позитивными даже в самых неожиданных ситуациях. Следует воздержаться от переедания и алкоголя, а также от непомерных требований в адрес окружающих.

Напомним, ранее мы писали о том, что астролог рассказала, кого ждут финансовые сюрпризы с 17 до 23 июня.

А также рассказывали о том, кому из знаков Зодиака стоит внимательнее отнестись к своему здоровью в июне.