Клопотенко зізнався, що в нього був роман із зіркою "МастерШеф"

Український ресторатор Євген Клопотенко, який раніше потрапив у скандал через зйомки проєкту про їжу на території Києво-Печерської лаври , розсекретив, що в нього були стосунки з однією з учасниць кулінарного проєкту "МастерШеф".

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Аліні Доротюк .

На запитання журналістки, чи були в нього стосунки з учасницею "МастерШеф-6", кондитером Катериною Пєсковою, він спочатку почав загадково посміхатися.

"Що це за інсайдерська інформація? Без її дозволу про це, напевно, говорити не дуже окей. Так, ми намагалися побудувати стосунки, рази два-три", - зазначив Клопотенко.

Він розповів, що познайомився з дівчиною під час зйомок проєкту в 2017 році.

"Ми пробували. Раз, два, три. На жаль, не вийшло", - розсекретив він.

На запитання Доротюк, чи складно будувати стосунки з колегою, ресторатор зазначив, що, навпаки, не складно.

"З нею про їжу можна було говорити вічно. І ми зараз із нею продовжуємо спілкуватися, не так інтенсивно, як це було минулого року. Але ми можемо говорити про їжу. Вона приходить і дві години може говорити про смаки якихось десертів", - зазначив він.

Також він згадав ситуацію, коли Пєскова принесла 15 десертів на опрацювання. І пара разом куштувала їх, щоб зрозуміти, що додати в рецептуру або що прибрати.

"Я наступного дня нічого не їв", - підсумував Клопотенко.

Водночас на запитання Доротюк, чому все-таки вони намагалися тричі й стосунки не склалися, ресторатор чесно відповів, що в нього немає чіткої відповіді.

"Ми з Катериною однаково бачимо світ, любимо життя, відчуваємо смаки. Це все навколо одного й того ж. Ми на межі з дружбою. І мені здається, у цьому найбільша проблема. Ти ніби хочеш бути і з другом, але хочеш, щоб було більше. Якщо чесно, я не міг розібратися. Я намагався, з психологом працював, але так воно вийшло", - розговорився він.

На відео цей момент можна подивитися з 58:55.

Хто така Катерина Пєскова

Дівчина родом з Одеси. Здобула освіту економіста, але офісна робота не припала їй до душі, оскільки їй з дитинства подобалася кухня, і в студентські роки вона заробляла приготуванням кондитерських виробів на замовлення.

Взяла участь у "МастерШеф-6", дійшла до суперфіналу. Після проєкту Катерина стала викладати в Академії кулінарного та кондитерського мистецтва Ектора Хіменеса-Браво курс кондитерської справи. Також знімала відеоблог про якість їжі в київських службах доставки, відкрила власну кондитерську.

Катерина Пєскова (фото: instagram.com/peskova_kateryna)