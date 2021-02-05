Клопотенко раскрыл свое отношение к россиянам: нет причин любить

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко раскрыл свое отношение к россиянам и отметил, что каждый народ заслуживает ту власть, которую имеет.

Об этом повар и блогер рассказал в новом выпуске YouTube-шоу "Слава +".

Телекулинар признался, что к россиянам после начала военной агрессии РФ против Украины у него отрицательное отношение, и нет причин его менять.

"С одной стороны, россияне заслуживают ту власть, которую имеют. Но не факт, что все россияне плохие, я со всеми россиянами не общался. И я думаю, что у россиян есть какое-то количество плохих людей, как и у других народов мира. Ничего супер уникального в этом нет. Но я не вижу ни одного фактора, почему я должен их любить. Вот если бы они сделали что-то для меня, например сказали: "Украина, поддержка, цьом!" А то, что я вижу сейчас ...", - сказал Клопотенко.

На ремарку ведущего о том, что в России есть много людей, которые поддерживают Украину, Клопотенко признался, что лично таких не знает.

"Но я уверен, что там есть хорошие люди, и если я их встречу, то я изменю свое отношение", - добавил повар.

Также Клопотенко критически высказался об украинцах, которые отправляются в РФ на заработки.

"Они делают свой выбор, и своего будущего. Они заработают свои деньги, потом их потратят, и потом снова будут ехать зарабатывать деньги. Они не строят будущего и выживают. Это такой способ выживания, который они смогли найти... Плохие или хорошие - это оценочное суждение. Я считаю, что это люди, которые не хотят для Украины светлого будущего", - заявил кулинар.

Евгений объяснил, в чем разница - куда ехать на заработки, если в своей стране человек не в состоянии заработать те деньги, которых бы ему хватило.

"Ты выбираешь себе ментально - окружающая среда токсична или не токсична. Если ты едешь в Россию, то все информационное пространство у тебя будет пророссийским, ты будешь думать, что Украина к тебе плохо настроена рано или поздно. Если ты едешь в Европу или на Запад, или в те же Африку, Китай или Японию, ты будешь иметь абсолютно другое сознание, и будешь иметь совершенно другие стандарты жизни", - отметил повар.

При этом Клопотенко уточнил, что украинцы - трудовые мигранты, которые уезжают в страны ЕС и даже вынуждены "вкалывать" при непростых условиях, могут сердиться на власть в Украине, но любят свою страну.

"Я, пожалуй, полжизни прожил в других странах мира, где работал не по одному месяцу и общался с людьми. Поэтому я тебе скажу - я не знаю, как себя чувствуют люди, которые едут в Россию, но они явно выбирают ехать в страну-агрессор, которая забрала у тебя часть земли и убивает людей, с которыми ты живешь. И если тебе это пофиг и ты едешь туда зарабатывать даже ради своей семьи - это твой выбор. Но он никогда не будет моим выбором", - подчеркивает Евгений.

Видео: Клопотенко рассказал об отношении к россиянам и высказался об украинцах заробитчанах

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