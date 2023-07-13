Клопотенко представив рецепт найсмачнішого вишневого пирога, який зможе приготувати кожен

Нині в Україні у розпалі сезон вишні. Випічка з цією ягодою - просто приголомшлива, і не залишить байдужим нікого.
Відомий кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом найсмачнішого вишневого пирога, який під силу приготувати кожному.
Візьміть миску і змішайте там яйця, цукор та ванільний цукор. Збийте вінчиком. Потім додайте борошно, розпушувач і добре перемішайте тісто.
Візьміть горіхи та добре подрібніть їх ножем. Тепер візьміть вишні та горіхи й обережно додайте їх у ваше тісто.
Перекладіть отриману масу у форму, застелену пергаментом та запікайте 40 хвилин. Коли пиріг запечеться, посипте його цукровою пудрою.
Як ми раніше писали, Клопотенко назвав найкращу страву на день перемоги над Росією.
До цього Клопотенко дав рецепт найкращого тесту для піци.