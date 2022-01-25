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Клопотенко ответил зоозащитникам, которые "наехали" на него из-за блюда из сердца лося

Новина українською →
Вторник 25 января 2022 17:53
Клопотенко ответил зоозащитникам, которые "наехали" на него из-за блюда из сердца лося Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)
Автор: Владимир Костырин

Известный кулинар-активист Евгений Клопотенко не нарушает законы Украины и никакие моральные принципы.

В этом шеф-повар заверил представителей организации UAnimals, которые ранее обвинили Клопотенко в том, что тот в своем ресторане якобы "готовит сердце краснокнижного лося".

"Я могу шутить про лося, но когда ситуация касается непосредственно работы с продуктами, то имею этические принципы. Если работаю с мясом, то в своем большинстве, использую животных сельского хозяйства", - написал Евгений заметке под UAnimals в Facebook.

Клопотенко отмечает, что его подход - "не использовать больше мяса, чем действительно необходимо". В то же время "балансирует его альтернативами, относится ответственно к субпродуктам и добавляет их в пищу, а не выбрасывает".

"В моем ресторане действительно есть дичь, но она, во-первых, есть в ограниченных количествах. Во-вторых, это дичь только от официальных поставщиков, которые работают в рамках закона и имеют договорные отношения с фермерскими хозяйствами. Поэтому и бобер, и кабан, которых я использую - фермерские", - написал Евгений и призвал всех "сознательно относиться к продуктам и информации, с которой сталкиваетесь".

Клопотенко ответил зоозащитникам, которые &quot;наехали&quot; на него из-за блюда из сердца лося

Скриншот ответа Клопотенко зооактивистам

Но зоозащитники напомнили Клопотенко, что ранее он "о шутке не говорил" и делился ссылкой на поставщика сердца лося.

"Согласен, что поставщиков должны проверять соответствующие органы, которые наделены такими полномочиями. Со своей стороны я всегда открыт к диалогу", - ответил повар.

Напомним, перед тем в сети пронеслась волна жесткой критики Евгения Клопотенко из-за измененного меню в школах и садах, и недавно известный кулинар ответил на упреки и рассказал, почему украинцы боятся нового школьного меню.

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Евгений Клопотенко
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