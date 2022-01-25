Клопотенко ответил зоозащитникам, которые "наехали" на него из-за блюда из сердца лося

В этом шеф-повар заверил представителей организации UAnimals, которые ранее обвинили Клопотенко в том, что тот в своем ресторане якобы "готовит сердце краснокнижного лося" .

"Я могу шутить про лося, но когда ситуация касается непосредственно работы с продуктами, то имею этические принципы. Если работаю с мясом, то в своем большинстве, использую животных сельского хозяйства", - написал Евгений заметке под UAnimals в Facebook.

Клопотенко отмечает, что его подход - "не использовать больше мяса, чем действительно необходимо". В то же время "балансирует его альтернативами, относится ответственно к субпродуктам и добавляет их в пищу, а не выбрасывает".

"В моем ресторане действительно есть дичь, но она, во-первых, есть в ограниченных количествах. Во-вторых, это дичь только от официальных поставщиков, которые работают в рамках закона и имеют договорные отношения с фермерскими хозяйствами. Поэтому и бобер, и кабан, которых я использую - фермерские", - написал Евгений и призвал всех "сознательно относиться к продуктам и информации, с которой сталкиваетесь".

Скриншот ответа Клопотенко зооактивистам

Но зоозащитники напомнили Клопотенко, что ранее он "о шутке не говорил" и делился ссылкой на поставщика сердца лося.

"Согласен, что поставщиков должны проверять соответствующие органы, которые наделены такими полномочиями. Со своей стороны я всегда открыт к диалогу", - ответил повар.