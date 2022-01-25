Клопотенко відповів зоозахисникам, які "наїхали" на нього через страву з серця лося

У цьому шеф-кухар запевнив представників організації UAnimals, які раніше звинуватили Клопотенка у тому, що той у своєму ресторані нібито "готує серце червонокнижного лося" .

"Я можу жартувати про лося, але коли ситуація стосується безпосередньо роботи з продуктами, то маю етичні принципи. Якщо працюю з м'ясом, то у своїй більшості, використовую тварин сільського господарства", - написав Євген під дописом UAnimals в Facebook.

Клопотенко наголошує, що його підхід - "не використовувати більше м'яса, ніж дійсно необхідно". Натомість "балансує його альтернативами, ставиться відповідально до субпродуктів і додає їх у їжу, а не викидає".

"У моєму ресторані дійсно є дичина, але вона, по-перше, є в обмежених кількостях. По-друге, це дичина лише від офіційних постачальників, які працюють у рамках закону та мають договірні відносини з фермерськими господарствами. Тому і бобер, і кабан, яких я використовую - фермерські", - написав Євген і закликав всіх "свідомо ставитися до продуктів та інформації, з якою стикаєтеся".

Скриншот відповіді Клопотенка зооактивістам

Але зоозахисники нагадали Клопотенку, що раніше він "про жарт не казав" і ділився посиланням на поставщика серця лося.

"Погоджуюсь, що постачальників мають перевіряти відповідні органи, які наділені такими повноваженнями. Зі свого боку я завжди відкритий до діалогу", - відповів кухар.