UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Клопотенко дал рецепт вкусного печенья на кефире: минимум усилий

Автор: Людмила Жукова

Известный кулинар Евгений Клопотенко представил рецепт простого и вкусного печенья на кефире. Попробуйте приготовить и вы.

Рецепт выпечки Клопотенко опубликовал на сайте.

"Конечно, сейчас можно легко купить любое по вкусу в магазине. Но приготовить дома самостоятельно – тоже довольно просто. И я убежден, что это будет вкуснее магазинных аналогов. К тому же, можно превратить процесс приготовления печенья в развлечение для детей и прекрасно провести время всей семьей", - отметил кулинар.

Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовьте все ингредиенты для приготовления печенья на кефире с грецкими орехами. Включите духовку разогреваться до 200 градусов.

Для теста соедините в миске 300 г пшеничной муки и 100 г цельнозерновой муки.

Всыпьте в миску 5 г разрыхлителя и добавьте 150 г сахара.

Вбейте в миску с мукой и сахаром 2 яйца. Натрите на мелкой терке цедру 1 лимона и добавьте в тесто.

Влейте 200 мл кефира и добавьте 1 щепотку соли. Замесите тесто, оно должно быть немного жидковатым.

Застелите противень пергаментом и выкладывайте ложкой кружочки из теста на расстоянии друг от друга. Должно получиться примерно 20 штук.

Вложите в каждый шарик по очищенному грецкому ореху. Выпекайте печенье 15 минут при температуре 200 градусов. Готовое печенье присыпьте сахарной пудрой.

Как мы писали ранее, Клопотенко дал рецепт потрясающего пирога со сливами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евгений Клопотенко