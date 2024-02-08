Кліматолог сказала, де в Україні найкомфортніше буде жити через 50 років

Які регіони будуть найсприятливіші для проживання через пів століття

"Найсприятливішими для життя зараз і в найближчому майбутньому є регіони, розташовані в помірних широтах, на рівнинних територіях, подалі від узбереж океанів і морів та гірських масивів. До таких регіонів належить і Україна", - говорить кліматолог.

За словами Балабух, незважаючи на значні зміни клімату, які спостерігаються на території нашої країни, вони не такі катастрофічні, як в полярних і тропічних широтах.

"Тому значна кількість кліматичних біженців, особливо з Азії та Африки, буде намагатись переселитись до нас, що може підвищити соціальну та економічну напругу в суспільстві", - пояснює науковиця.

Кліматолог додає, що в Україні найкомфортніше через 50-100 років буде жити на Прикарпатті та Поліссі, особливо правобережному.

Середня температура на планеті підвищуватиметься й надалі (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Також Балабух наголошує, якщо люди продовжуватимуть і надалі в такому ж обсязі використовувати вуглецеві технології, то уже до середини ХХІ століття концентрація парникових газів може досягти 1313 ppm і продовжить зростати далі. А середня за рік температура повітря може підвищитись на 1,7-2,2 градуси до середини століття, а до кінця століття на 4-5 градусів і більше, порівняно з його початком.

"Концентрація парникових газів може до кінця століття зрости до 630 ppm і стабілізуватись, а середня за рік температура повітря може підвищитись на 2-2,5 градуси до кінця століття", - пояснює кліматолог.

Якщо середня температура на планеті сягне таких показників, то половина рідкісних видів рослин в Україні зникнуть зі своїх місць.