Климатолог рассказала, ждут ли украинцев европейские зимы

В Украине из-за изменения климата стали практически бесснежные зимы и очень теплая осень. Наш климат изменился из континентального почти до средиземноморского. Так считает климатолог, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Эксперт рассказала "Апострофу", может ли в Украине установиться так называемая европейская зима"

"Собственно говоря, он (климат - ред.) уже изменился довольно существенно. Мы видим, что в этом году зимы не было и снега практически не было, что привело к таким негативным последствиям, как проблемы с водными ресурсами, водоснабжением. Повышение температуры и изменение режима увлажнения приводят к тому, что наш климат становится более средиземноморским", - рассказала климатолог.

По словам Веры Балабух, изменения климата могут быть для некоторых стран просто катастрофическими. Особенно могут пострадать жители тропических широт

"Долгое время считалось, что это не серьезно, что эти изменения периодические, все можно будет вернуть обратно. Лишь недавно ученые пришли к единодушному мнению, что эти изменения необратимы, что это не периодичность, которая характерна для атмосферных процессов. Именно человек влияет на климат. Конечно, это весьма негативно. Только сейчас появляется понимание, что это достаточно серьезная проблема, которую нужно решать. Если мы не будем ничего делать, то, в конце концов, мы просто не сможем выжить. Настолько серьезные эти изменения. Они могут стать катастрофическими для тех, кто живет в тропических широтах или на атолловых островах. Там же вообще люди теряют свои страны",Ю - резюмировала эксперт.

Как мы писали ранее, ученые придумали, как побороть изменения климата с помощью пива и чипсов.