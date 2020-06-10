Климатолог назвала причину погодных аномалий в Украине: случаются каждые 30 лет

Климатолог объяснила погодные аномалии, которые происходят в Украине в последнее время. После рекордно теплой осени и такой же зимы украинцев обескуражила нетипично холодная весна, которая на несколько недель сдвинула приход метеорологического лета в Украину.

Светлана Бойченко, доктор наук и ведущий сотрудник Института геофизики НАН Украины рассказала, что климат в мире меняется циклично - примерно каждые 30 лет. Поэтому специалисты делают выводы про те или иные глобальные климатические изменения не по каждому году конкретно, а по целому периоду. И влияние на такие сдвиги оказывают, по словам климатолога, вулканы, и океаны.

При этом в нынешнем отрезке время стоит ожидать резких погодных перемен, пишет Сегодня.

"Мы будем некоторое время жить в "погодных качелях" - резкие изменения погодных условий от холодных к теплым, от влажных к сухим. Лето может быть неожиданно прохладное, затяжное, дождливое", - говорит она.

Во Всемирной метеорологической организации оценивают климатические изменения на протяжение последних 30-летних отрезков. Исходя из них, можно сделать вывод, что сейчас проходим "максимум потепления".

Но к 30-40-м годам ситуация снова изменится, и на фоне общего потепления будет происходить спад. А к 2060-2070-м годам волна снова пойдет вверх. Дело в том, что согласно ряду гипотез, эти волны формируются вулканической деятельностью и океанами.

Так, когда вулканы извергаются на высоту 20-25 километров, стратосфера загрязняется газами, пеплом и разными выбросами. К примеру, оксид серы SO2 в стратосфере приводят к образованию сульфатных аэрозолей, которые могут быть там до нескольких лет, выполняя роль антипарниковых компонентов.

Ученые заметили, что после мощных извержений вулканов в экваториально-тропической зоне на планете наблюдается похолодание. Если же вулкан извергается ближе к полюсу, особо он не влияет на глобальные изменения климата - только локальное действие.

Что касается океанов, Светлана Бойченко говорит, что в их водах "зашиты" парниковые газы (углекислый газ, метан, закись азота), и при повышении температуры океан, выбрасывая дополнительно парниковые газы в атмосферу, способен усиливать атмосферный парниковый эффект, приводя к потеплению. И наоборот, при похолодании океан "забирает" и держит эти газы в своих водах. Таким образом, похолодание еще больше усиливается.

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