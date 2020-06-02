Клиенты ПриватБанка могут стать жертвами мошенников: важное предупреждение

ПриватБанк может легко стать орудием для мошенников. Клиенты финучреждения пожаловались на доступность к картам банка, что дает массу возможностей для аферистов.

Так, на сайте ресурса "Минфин", клиент ПриватБанка пожаловался на то, что в новом дизайне Приват 24 масса ошибок и недоработок, что дает шансы мошенникам воровать деньги с карт украинцев.

"Хочу отметить что ощущение от нового дизайна очень негативное. Не продуманный, с неполным функционалом, с кучей недоделок. Думаю что он сделан для того чтобы клиент делал как можно больше ошибок и не замечал мошенничества со стороны ПриватБанка. Но больше всего возмутил начальный вход в кабинет", - пишет мужчина.

При введении логина и пароля никакого уведомления или подтверждения на финансовый номер не приходит. При этом даже вход с других устройств - компьютера, планшета и так далее - очень простой, подтверждения от владельца счета не требуется.

"Любой человек или мошенник может войти через новый дизайн в кабинет клиента и снять все деньги!" - возмутился клиент учреждения.

В то же время в банке ответили на жалобу. Мужчине посоветовали внести корректировки в настройки безопасности в приложении.

"Что же касается дополнительного подтверждения при входе в Приват 24 для бизнеса, Вы можете его настроить, пройдя в новом дизайне меню: "Данные" - "Безопасность", посоветовали мужчине.

Как мы писали ранее, ПриватБанк попал в громкий скандал, отказавшись возвращать клиенту его деньги.