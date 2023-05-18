Клієнти "Нової пошти" не можуть надіслати та отримати посилки: що трапилося

У Новій пошті стався збій

Так, клієнти сервісу не можуть зайти в додаток і навіть на сайт в особистий кабінет.

Скріншот із сайту novaposhta.ua

Styler зв'язався із прес-службою Нової пошти й там відповіли, що стався технічний збій.

"Доброго ранку! На жаль, у нас стався технічний збій, і не всі сервіси працюють. Обіцяємо в найкоротші терміни відновити роботу системи", - сказано в повідомленні.

Цікаво, що в соцмережах підприємства поки що нічого про це не сказано.

Причина збою у Новій пошті

Як повідомляють у "Підслухано в ІТ", причиною злому став фішинговий лист корпоративної Gmail-пошти та системи.

"У сортувальні центри виводять усі зміни. Оцінок та прогнозів ніхто не дає", - повідомляють там.

Крім того, це джерело повідомляє, що, схоже, 18 травня відділення "Нової пошти" працюватимуть у ручному режимі.

Відповідь Нової пошти

На сайті Нової пошти з'явилося оновлення щодо технічного збою.

"На жаль, через технічний збій мобільний додаток Нової пошти тимчасово не працює. Тому неможливо скористатися поштоматом та всіма послугами з додатка. Усі, хто чекає на посилку в поштомат сьогодні, - найближчим часом зателефонує оператор Нової пошти і уточнить ваші побажання: зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати на отримання в поштоматі", - повідомили в компанії.

Також там зазначили, що всі послуги з відправлення посилок та вантажів, а також фінансові послуги можна отримати у будь-якому відділенні. Решта цифрових точок контакту – API, бізнес-кабінет, сайт – працюють.