Клієнти "Нової пошти" не можуть надіслати та отримати посилки: що трапилося

Клієнти Нової пошти вранці 18 травня зіткнулися з проблемою - не можна надіслати посилку у відділеннях та не працює застосунок. Коли заходиш у додаток та на сайт – видає помилку.
Що трапилося з Новою поштою – читайте у матеріалі Styler.
Так, клієнти сервісу не можуть зайти в додаток і навіть на сайт в особистий кабінет.
Styler зв'язався із прес-службою Нової пошти й там відповіли, що стався технічний збій.
"Доброго ранку! На жаль, у нас стався технічний збій, і не всі сервіси працюють. Обіцяємо в найкоротші терміни відновити роботу системи", - сказано в повідомленні.
Цікаво, що в соцмережах підприємства поки що нічого про це не сказано.
Як повідомляють у "Підслухано в ІТ", причиною злому став фішинговий лист корпоративної Gmail-пошти та системи.
"У сортувальні центри виводять усі зміни. Оцінок та прогнозів ніхто не дає", - повідомляють там.
Крім того, це джерело повідомляє, що, схоже, 18 травня відділення "Нової пошти" працюватимуть у ручному режимі.
На сайті Нової пошти з'явилося оновлення щодо технічного збою.
"На жаль, через технічний збій мобільний додаток Нової пошти тимчасово не працює. Тому неможливо скористатися поштоматом та всіма послугами з додатка. Усі, хто чекає на посилку в поштомат сьогодні, - найближчим часом зателефонує оператор Нової пошти і уточнить ваші побажання: зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати на отримання в поштоматі", - повідомили в компанії.
Також там зазначили, що всі послуги з відправлення посилок та вантажів, а також фінансові послуги можна отримати у будь-якому відділенні. Решта цифрових точок контакту – API, бізнес-кабінет, сайт – працюють.
Як ми раніше писали, "Укрпошта" оновила одну із важливих послуг.