Кличко сделал важное заявление о школах и садиках Киева

Нужно создать детям безопасные условия

По словам градоначальника, нужно отремонтировать и привести в порядок укрытия там, где это необходимо.

"Мы должны привести в порядок – отремонтировать или отреконструировать, обеспечить необходимыми средствами – укрытие в коммунальных школах и садах. Ведь война идет, остается угроза ракетных обстрелов столицы. И мы должны создать безопасные условия и защитить наших детей, учителей и киевлян", - сказал глава столицы.

Какие школы и садики будут работать

Как ранее сообщило МОН, откроются только те сады и школы в Украине, в которых есть укрытия. Речь идет о зонах, где не идут боевые действия. В небезопасных регионах обучение будет проходить онлайн.

Кроме того, местные власти сами будут решать, пускать детей в школы и садики или учиться онлайн.

Какими должны быть убежища в учебных заведениях

Укрытия должны размещаться в подвальном или цокольном этажах, а при наличии ограждающих строительных конструкций – на первом этаже здания.

В убежищах должно быть электричество, искусственное освещение, системы водопровода и канализации, должна присутствовать вентиляция.

Если в объектах строительства нет водоснабжения и канализации, они должны иметь отдельные помещения для установки выносных баков для нечистот.

В укрытии должны быть два эвакуационных выхода, один из которых может быть аварийным. Если укрытие может вместить до 50 человек - достаточно одного выхода.

Через помещения, предназначенные для детей, не должны проходить водопроводные и канализационные магистрали.

Помещения должны иметь ровный пол, пригодный для установки скамеек, нар, других мест для сидения и лежания.

Высота помещений для укрытия должна быть не менее 2 м, допускается не менее 1,8 м, если это было предусмотрено проектной документацией. Оборудование простейших укрытий должно обеспечивать возможность непрерывного пребывания в них людей не менее 48 часов. Там должна быть вода и запас продуктов.