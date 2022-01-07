Кличко сделал важное заявление о маршрутках: это атавизм

Маршрутки - это атавизм

"Современный общественный транспорт, комфортный, с низким полом, бесшумный, с кондиционированием, видеонаблюдением, он должен соответствовать всем требованиям", - отметил градоначальник.

По словам Кличко, маршрутки должны уйти в прошлое.

"Маршрутки – это атавизм прошлого, они выполняют часть своих функций, но они должны отвечать современным требованиям перевозок пассажиров. Мы сделали новый конкурс в прошлом году с ключевыми требованиями, если перевозчики придерживаются европейских правил — пожалуйста, заходите и предоставляйте сервис", - сказал он.

Парковки в Киеве

"Что касается парковок, мы сейчас привлекаем частных инвесторов. В этом году начнется реконструкция Европейской площади, и под ней будет парковка на более чем 1000 машин, это очень важно. Делаем современные паркинги. Кстати, в прошлом году мы открыли в Киеве несколько паркингов, которые пользуются довольно большим спросом. Несколько больших паркингов мы планируем открыть в этом году", - сообщил мэр.

Кличко согласен с тем, что проблема транспорта в столице большая, парковок на все авто просто не хватает.

"Мы видим, что проблема транспорта в Киеве большая. В Киеве зарегистрировано 1 млн 200 тысяч авто. Улицы, которые были распланированы много лет назад, не соответствуют количеству авто, которые на них находятся", - резюмировал мэр.