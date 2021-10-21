Кличко сделал важное заявление о "красной" зоне карантина для Киева: названа дата

Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о введении дополнительных ограничений в пятницу, 22 октября.

"На днях Киев попадет в "красную" зону карантина. Потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. За прошедшие сутки в Киеве - почти 1200 новых больных и 39 летальных случаев. Возраст, тех, кто умер - от 29 лет. В последние дни в больницы столицы госпитализируют по пол тысячи больных. И большинство из них - в тяжелом состоянии", - заявил Кличко.

Он напомнил, что на сегодняшний день 98% госпитализированных в больницы города - не привиты. И 99 процентов летальных случаев - это не вакцинированые пациенты. Мэр Киева призвал всех, кто еще не привился от коронавируса - немедленно это сделать.

"Сегодня главное - сохранить здоровье и жизнь людей! Не допустить коллапса медицинской системы, которая может не справиться со слишком большим количеством больных. Те, кто выступают против вакцинации и ограничений, попав в больницу то потом не рассказывают, что коронавируса не существует ... Поэтому еще раз призываю киевлян и всех украинцев: идите и вакцинируйтесь! Давайте будем сознательными и будем заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких и людей вокруг!" - отметил Виталий Кличко.

Список ограничений для столицы пока еще не известен.