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Кличко разводится с женой, с которой был в браке 26 лет

Фото: Кличко сообщил о разводе с женой (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Спортсмен и мэр Киева Виталий Кличко сообщил о бракоразводном процессе со своей женой Натальей. С ней он был в браке с 1996 года.

О таком решении градоначальник столицы рассказал изданию "Бабель".

Слухи о разводе ходили давно

Слухи о том, что Кличко собирается разводиться ходили в сети уже давно, но только сейчас Виталий подтвердил данный факт.

Глава столицы отметил, что ни для кого не секрет, что они с женой уже давно живут в разных городах. Отметим, что Наталья Кличко в Германии.

"Многие годы — разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально", - сказал мэр.

Также Виталий отметил, что такое решение - обоюдное.

"Да. Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", - сообщил он.

Кличко очень интересно ответил на вопрос, занято ли сейчас его сердце.

"Оно занято Киевом. Як тебе не любити, Києве мій?" - уклончиво сказал Виталий.

Наталья Кличко уже давно живет в Германии (фото: facebook.com/nataliaklitschkoofficial)

Для справки

48-летняя Наталья Кличко - бывшая спортсменка, модель, певица. В браке с Виталием она родила троих детей.

Напомним, что Оля Полякова рассказала, почему так много разводов во время войны. Певица поделилась своим мнением.

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Виталий Кличко