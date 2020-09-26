Кличко рассказал, кто из жителей Киева может бесплатно пройти тест на COVID-19

Виталий Кличко рассказал про бесплатные тесты на коронавирус (фото: РБК-Украина)

Жителям Киева рассказали, кто сможет бесплатно пройти тест на коронавирус

Виталий Кличко пояснил, кому из жителей Киева могут сделать бесплатный тест на коронавирус, и как получить направление на такое обследование.

Об этом градоначальник рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Кличко, право на бесплатный тест имеет каждый пациент, который имеет симптомы заболевания коронавирусом.

"Сегодня каждому пациенту, который имеет симптомы заболевания коронавирус, и имеет направление от семейного врача, тесты в коммунальных медучреждениях столицы делают бесплатно", - сказал Кличко.

Также мэр столицы заверил, что все больницы Киева, принимающих больных коронавирусом, обеспечены всем необходимым.

"В Киеве в больницах сегодня находятся более тысячи больных на коронавирус. Город подготовил более 2 тысяч коек для приема таких больных. Если будет потребность, мы готовы развернуть до 11 тысяч коек в медучреждениях нашего города", - заявил мэр.

На 26 сентября в Украине официально подтверждено 195 504 случаев коронавируса. Из них 3 833 заражений были обнаружены за последние сутки, что стало новым антирекордом.

В Киеве на сегодня 21 492 случаев заражения коронавирусом, умерло 350 человек, выздоровело - 6387. За сутки новых случаев - 447, умерло 8 человек, выздоровело 132.

Ранее мы писали, что Виктор Ляшко назвал мгновенные симптомы заражения коронавирусом.

К слову, смотрите в новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" кто зарабатывает на тестах на коронавирус и почему украинцы платят за них свыше 1000 гривен; почему выборы, которые состоятся в октябре, могут стать судьбоносными для страны; как Украина должна реагировать на "инаугурацию" Лукашенко.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера"

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты обсуждали разнообразные темы.

В частности премьер-министр Денис Шмыгаль, сравнивая уровень дефицита бюджета 2021 года с показателями других государств, заявил, что в Украине он - один из самых низких среди европейских стран.

В Украине дефицит бюджета один из самых низких среди европейских стран

При этом, в прямом эфире заместитель председателя фракции партии "Голос" Ярослав Железняк эмоционально прокомментировал проект бюджета на 2021 год, представленный Кабмином.

Железняк эмоционально прокомментировал проект бюджета-2021

В предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал заявление бывшего главы ОП Андрея Богдана про 13 пунктов тайного соглашения с РФ.

Ермак говорит, что никаких тайных соглашений с РФ не существует

Еще Ермак рассказал, когда возможно проведение выборов на оккупированных территориях.

Ермак уверяет: проведение выборов на Донбассе возможно только после полной деоккупации

В программе также выступил бывший председатель Верховного Совета Республики Беларусь, один из подписантов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич. Он в частности рассказал об угрозах для Украины со стороны Беларуси и России.

Шушкевич высказался об угрозе для Украины со стороны Беларуси и России