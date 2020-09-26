Кличко розповів, хто з жителів Києва може безкоштовно пройти тест на COVID-19

Віталій Кличко розповів про безкоштовні тести на коронавірус (фото: РБК-Україна)

Жителям Києва розповіли, хто зможе безкоштовно пройти тест на коронавірус

Віталій Кличко пояснив, кому з жителів Києва можуть зробити безкоштовний тест на коронавірус, і як отримати направлення на таке обстеження.

Про це градоначальник розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами Кличка, право на безкоштовний тест має кожний пацієнт, який має симптоми захворювання на коронавірус.

"Сьогодні кожному пацієнту, який має симптоми захворювання на коронавірус, і має направлення від сімейного лікаря, тести комунальних медустановах столиці роблять безкоштовно", - сказав Кличко.

Також мер столиці запевнив, що всі лікарні Києва, що приймають хворих коронавірусом, забезпечені всім необхідним.

"В Києві в лікарнях сьогодні більше тисячі хворих на коронавірус. Місто підготувало більше 2 тисяч ліжок для прийому таких хворих. Якщо буде потреба, ми готові розгорнути до 11 тисяч ліжок у медичних закладах нашого міста", - заявив мер.

На 26 вересня в Україні офіційно підтверджено 195 504 випадків коронавірусу. З них 3 833 заражень були виявлені за останню добу, що стало новим антирекордом.

У Києві на сьогодні 21 492 випадків зараження коронавірусом, померло 350 осіб, видужало - 6387. За добу нових випадків - 447, померло 8 осіб, видужало 132.

Раніше ми писали, що Віктор Ляшко назвав миттєві симптоми зараження коронавірусом.

До речі, дивіться у новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" хто заробляє на тестах на коронавірус і чому українці платять за них понад 1000 гривень; чому вибори, які відбудуться у жовтні, можуть стати доленосними для країни; як Україна повинна реагувати на "інавгурацію" Лукашенка.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера"

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти обговорювали різноманітні теми.

Зокрема прем'єр-міністр Денис Шмигаль, порівнюючи рівень дефіциту бюджету 2021 року з показниками інших держав, заявив, що в Україні він - один з найнижчих серед європейських країн.

В Україні дефіцит бюджету один з найнижчих серед європейських країн

При цьому, в прямому ефірі заступник голови фракції партії "Голос" Ярослав Железняк емоційно прокоментував проект бюджету на 2021 рік, представлений Кабміном.

Железняк емоційно прокоментував проект бюджету-2021

У попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував заяву колишнього глави ВП Андрія Богдана про 13 пунктів таємної угоди з РФ.

Єрмак каже, що ніяких таємних угод з РФ не існує

Ще Єрмак розповів, коли можливе проведення виборів на окупованих територіях.

Єрмак запевняє: проведення виборів на Донбасі можливе тільки після повної деокупації

У програмі також виступив колишній голова Верховної Ради Республіки Білорусь, один з підписантів Біловезьких угод Станіслав Шушкевич. Він зокрема розповів про загрози для України з боку Білорусі та Росії.

Шушкевич висловився про загрозу для України з боку Білорусі і Росії