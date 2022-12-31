У київському метро під час обстрілів для дітей влаштували новорічне свято (фото)

Зокрема, чоловік у костюмі Діда Мороза роздавав символічні подарунки дітям, а вони розповідали йому новорічні вірші.

На фото видно, що у метро було багато дітей та дорослих, які ховались від ракетних обстрілів окупантів.

"А тим часом - атмосфера в метро Києва. Дітям влаштовують свято, навіть попри обстріл ворогом нашої рідної України", - йдеться у повідомленні.

У Києві в метро під час обстрілів дітям влаштували свято (t.me/kyiv_polit)

Додамо, що станом на 16:00 31 грудня кількість постраждалих внаслідок ракетних обстрілів росіян по столиці зросла до 20 осіб, 14 із них госпіталізували.

Також різних ступнів пошкоджень зазнали навчальні заклади. Дві школи - у Солом‘янському районі столиці, одна - в Печерському. Та один дитсадок в Солом’янському районі. На щастя, постраждалих на цих об’єктах немає.