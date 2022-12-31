UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У київському метро під час обстрілів для дітей влаштували новорічне свято (фото)

Під час обстрілів у Києві для дітей влаштували свято (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові сьогодні, 31 грудня, завдали чергового масового ракетного удару по Києві. У цей момент батьки з дітьми ховались від обстрілів в одному з київських метро. Щоб якось відволікти дітей, для них влаштували справжнє свято.

Фото з'явились у столичних Telegram-каналах.

Зокрема, чоловік у костюмі Діда Мороза роздавав символічні подарунки дітям, а вони розповідали йому новорічні вірші.

На фото видно, що у метро було багато дітей та дорослих, які ховались від ракетних обстрілів окупантів.

"А тим часом - атмосфера в метро Києва. Дітям влаштовують свято, навіть попри обстріл ворогом нашої рідної України", - йдеться у повідомленні.

У Києві в метро під час обстрілів дітям влаштували свято (t.me/kyiv_polit)

Додамо, що станом на 16:00 31 грудня кількість постраждалих внаслідок ракетних обстрілів росіян по столиці зросла до 20 осіб, 14 із них госпіталізували.

Також різних ступнів пошкоджень зазнали навчальні заклади. Дві школи - у Солом‘янському районі столиці, одна - в Печерському. Та один дитсадок в Солом’янському районі. На щастя, постраждалих на цих об’єктах немає.

Раніше ми повідомляли, що над Києвом знищено сім ворожих повітряних цілей.

Також ми писали, коли в Україні закінчується воєнний стан.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київметродіти