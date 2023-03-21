Київський спортклуб не пустив військових у душ: почав спалахувати скандал

Відео зі столичного спортклубу опублікували в TikTok і авторка публікації повідомила, що підійшла на рецепцію з проханням пустити військових у душ. Вона пояснила, що хлопці у Києві проїздом та їдуть до зони бойових дій. Однак вона отримала відмову.

У коментарях спалахнув справжній скандал. Одні користувачі обурювалися, що в душ не пустили захисників України, а інші обрушилися на саму жінку, яка звернулася до спортклубу з проханням. Також було чимало коментарів про те, що помитися військові могли б і у громадській лазні.

Головна героїня стала швидко популярною у мережі та відмовилася спілкуватися на камеру. Проте у вказаний спортклуб журналісти сходили. Однак з'ясувати, що сталося насправді, їм не вдалося.

Дівчина з рецепції дуже швидко пішла і не з'являлася на робочому місці понад годину. За деякий час до журналістів вийшов представник служби безпеки спортивного закладу.

Він підтвердив, що справді приходила якась жінка та "щось хотіла, вимагала". Однак жодного офіційного запиту вона не надала.

Співробітник безпеки також зазначив, що якби був лист від військового командування, то у безплатній допомозі ніхто відмовляти б не став.

Варто зазначити, що лист від військового керівництва з проханням - вже звичайна практика. Керуючий одного із лазневих комплексів Києва Денис Галушко пояснив, що зазвичай керівництво військовослужбовців пише листа на ім'я директора з проханням допомогти, а працівники обирають час, щоб було комфортно і відвідувачам, і бійцям.