На Київщині зафіксували масові отруєння в дитячих садочках: як вберегти дітей

На Київщині зафіксували масове отруєння серед дітей дошкільних навчальних закладів у Бучанському та Фастівському районах. Лікарі виявили, що це гостра кишкова інфекція.

Про це повідомляють у Київському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Що відомо про інцидент

На Київщині зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції в шести приватних дитячих садочках Бучанського та Фастівського районів. Спеціалісти пов'язують це з компанією кейтерингу, яка забезпечувала заклади освіти харчуванням.

Станом на 1 вересня було зареєстровано 18 випадків серед дітей від двох до шести років. Відомо, що 30 серпня всі вони вживали продукти, які доставили в садочки кейтеринговою компанією.

Зараз на стаціонарному лікуванні перебуває 17 дітей, з них одна дитина у відділенні інтенсивної терапії.

Фахівці розпочали епідеміологічне розслідування, щоб встановити, що спричинило інфікування, та локалізувати спалах. Проводять також лабораторні обстеження, які направлені на виявлення збудника захворювання.

Як захистити своїх дітей

Гострі кишкові інфекції є досить небезпечними через розвиток ускладнень, особливо у дітей. Для захисту від кишкових інфекцій слід дотримуватись таких правил:

не вживайте в їжу продукти, доброякісність яких викликає сумнів

не залишайте приготовлену їжу більш ніж на дві години та не розморожуйте продукти за кімнатної температури

не купуйте продукти у місцях стихійної торгівлі

ретельно готуйте їжу, проварюйте чи просмажуйте продукти перед вживанням

для оброблення різних видів продуктів використовуйте різні дошки

суворо дотримуйтесь термінів вживання та умов зберігання продуктів

всі харчові продукти необхідно вкривати від комах, харчові відходи тримати в контейнерах з кришкою, знищувати мух

мийте овочі та фрукти перед вживанням чистою безпечною водою

не пийте воду з випадкових джерел, водопроводу, призначеного для технічних цілей, колодязів та неглибоких свердловин

кип'ятіть чи дезінфікуйте воду з джерел, якість якої невідома

не купайтеся і не ловіть рибу у забруднених водоймах

дотримуйтеся особистої гігієни, ретельно мийте руки з милом, особливо перед приготуванням та вживанням їжі

При появі перших симптомів кишкової інфекції, не займайтеся самолікуванням - негайно звертайтеся до лікаря.