В Киевской области зафиксировали массовые отравления в детских садах: как уберечь детей

В Киевской области зафиксировали массовое отравление среди детей дошкольных учебных заведений в Бучанском и Фастовском районах. Врачи обнаружили, что это острая кишечная инфекция.

Об этом сообщают в Киевском областном центре контроля и профилактики болезней МЗ Украины.

Что известно об инциденте

В Киевской области зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции в шести частных детских садах Бучанского и Фастовского районов. Специалисты связывают это с компанией кейтеринга, которая обеспечивала учебные заведения питанием.

По состоянию на 1 сентября зарегистрировано 18 случаев среди детей от двух до шести лет. Известно, что 30 августа все они употребляли продукты, которые были доставлены в садики кейтеринговой компанией.

Сейчас на стационарном лечении находятся 17 детей, из них один ребенок в отделении интенсивной терапии.

Специалисты начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить, что привело к инфицированию, и локализовать вспышку. Проводят также лабораторные обследования, направленные на выявление возбудителя заболевания.

Как защитить своих детей

Острые кишечные инфекции достаточно опасны из-за развития осложнений, особенно у детей. Для защиты от кишечных инфекций следует соблюдать следующие правила:

не употребляйте в пищу продукты, доброкачественность которых вызывает сомнение

не оставляйте приготовленную пищу более чем на два часа и не размораживайте продукты при комнатной температуре

не покупайте продукты в местах стихийной торговли

тщательно готовьте еду, проваривайте или прожаривайте продукты перед употреблением

для обработки различных видов продуктов используйте разные доски

строго соблюдайте сроки употребления и условия хранения продуктов

все пищевые продукты необходимо накрывать от насекомых, пищевые отходы держать в контейнерах с крышкой, уничтожать мух

мойте овощи и фрукты перед употреблением чистой безопасной водой

не пейте воду из случайных источников, водопровода, предназначенного для технических целей, колодцев и неглубоких скважин

кипятите или дезинфицируйте воду из источников, качество которой неизвестно

не купайтесь и не ловите рыбу в загрязненных водоемах

соблюдайте личную гигиену, тщательно мойте руки с мылом, особенно перед приготовлением и употреблением пищи

При появлении первых симптомов кишечной инфекции, не занимайтесь самолечением - немедленно обращайтесь к врачу.