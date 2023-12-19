Міст Метро в Києві можуть закрити: що відомо

У Києві частково може закритися червона гілка метро. Це пов'язано з аварійним станом моста Метро та необхідністю провести ремонтні роботи.

Про це в ефірі телемарафону сказав голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко.

Вітренко каже, що міст Метро перебуває в аварійному стані щонайменше два роки, проте бюджет на проведення капітального ремонту заклали лише в цьому році.

"Якщо покаже експертиза, що міст метро треба буде закривати, зараз виділені кошти на розробку проєктно-кошторисної документації, на створення відповідних пошукових робіт, і якщо буде підтверджено, що він є аварійно небезпечним, то, на жаль, буде вимога закрити цей міст, який сполучає два береги", - пояснив чиновник.

Водночас він зазначає, що такий сценарій є мало не катастрофічним для Києва, де й так не вистачає мостів для транспортного сполучення.

"Це стратегічні об'єкти для пересування не лише громадян. У нас в країні воєнний стан, який пов'язаний з певними обмеженнями й необхідністю ресурсного забезпечення діяльності Сил оборони. Тому це страшна подія, яка може статися будь-якої миті", - визнав Вітренко.

Раніше очільник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський сказав, що попри важливість ремонту на мосту, на метрополітен це ніяк не вплине.

"Міст Метро, дійсно, перебуває у дуже важкому, як кажуть, "втомленому" стані. Він потребує капітального ремонту. Але нічого критичного з боку метрополітену там не відбувається. Ми регулярно проводимо обстеження наших колій спеціальними колієвимірювальними машинами. Тобто це не візуальний огляд, а огляд за допомогою спеціальної техніки", - пояснив він.