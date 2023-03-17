Як у Варшаві. В метро Києва будуть їздити нові поїзди з незвичайним салоном (фото)

Що відомо про варшавські вагони

На початку 2023 року мер Києва Віталій Кличко та мер Варшави Рафал Тшасковський домовились про передачу польською столицею Києву 60 вагонів метро. Йдеться про серію вагонів, які експлуатуються у київському метрополітені.

Потяги серії 81 випускались для Варшави у російських Митищах з 1989 року.

"Всі ці поїзди справні, проходять необхідні ремонтні роботи", - заявляють представники варшавського метро.

Відомо, що останній ремонт такого типу вагонів проводився у 2017-2022 роках. Окремі поїзди цієї серії проїхали від одного до 2,4 млн км.

Також зазначається, що українська сторона організує перевезення вагонів у Київ. При цьому деякі деталі із салонів демонтують, оскільки вони не використовують у нашому метро.

"У зв’язку з відправленням цих вагонів до Києва незабаром Metro Warszawskie планує запросити всіх охочих взяти участь в останній, прощальній поїздці в поїзді №07", - йдеться у повідомленні варшавського метрополітену.

Який вигляд мають варшавські вагони

Варто зазначити, що хоч вагони були у користуванні, втім поляки їх модернізували. Зокрема переробили вентиляційну систему, додали кондиціонери та замінили сидіння й загалом інтер’єр салонів.

З фото можна помітити, що вагони відповідають сучасним вимогам.

Також зазначимо, що раніше у київському метро заявляли, що хочуть відмовитись від усіх вагонів радянського типу.

Варшавські вагони, які скоро курсуватимуть у київському метро (фото: transport-publiczny)