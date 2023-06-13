Кияни почали отримувати небезпечні повідомлення: що відомо

Жителям Києва та області слід бути особливо обережними, оскільки невідомі особи розпочали спам-розсилку, яка виглядає так, ніби вона надіслана від імені Київської міської прокуратури.

Що треба знати про злочинну схему та яких повідомлень варто остерігатися - читайте в матеріалі Styler.

Як виглядають підозрілі листи на електронній пошті

У повідомленнях, які надходять на електронну пошту киян та мешканців навколишніх міст, знаходиться файл з підозрілою назвою "Спецповідомлення" або "Електронна копія службового листа".

Цей файл може містити вірусну програму, яка може завдати шкоди комп'ютеру або викрасти особисті дані користувача.

Органи прокуратури наголошують, що вони не здійснювали жодних подібних розсилок і закликають отримувачів таких повідомлень не відкривати прикріплені файли та негайно їх видаляти. Це дозволить уникнути можливих проблем і захистити свою інформацію від зловмисників.

Зазначається, що ці спам-повідомлення почали надходити 13 червня після 14:00. Тому важливо бути особливо пильним і не відкривати підозрілі файли, якщо вони надійшли після цього часу.

Киян просять не довіряти підозрілим е-повідомленням. А якщо ви не впевнені, що вже не відкрили такий лист чи файл, то зверніться до фахівців з комп'ютерної безпеки або органів правопорядку, які пояснять вам алгоритм подальших дій.

"Жодних подібних розсилок прокуратура не здійснювала. Будьте пильними! Разом переможемо!" - наголосили у столичній прокуратурі.