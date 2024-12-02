Як сьогодні виглядає П'ятниця з фільму "Синьйор Робінзон", яка не хотіла "дзінь-дзінь"

Фільм "Синьйор Робінзон", що вийшов на екрани у 1976 році, став справжнім хітом свого часу. Ця італійська комедія, створена режисером Серджіо Корбуччі, зуміла перевернути класичну історію про Робінзона Крузо, додавши їй сатиричний і комедійний характер.

Однією з причин величезної популярності фільму, без сумнівів, стало участь ефіопської акторки Зеуді Арайя. Саме вона виконала роль П'ятниці, супутниці Робінзона, якого зіграв відомий італійський комік Паоло Вілладжо.

Зеуді Арайя і Паоло Вілладжо (фото: Кіноріум)

Слава до дівчини прийшла ще у 18 років, коли вона здобула титул "Міс Ефіопія". У 1970 році Зеуди переїхала до Риму, щоб розпочати кар'єру моделі. Це було не важко, оскільки її дядько багато років обіймав посаду посла Ефіопії в Італії.

Завдяки своїй привабливій зовнішності Зеуді вдалося швидко знайти роботу, і вона почала співпрацювати з відомими фотографами того часу, поки її не помітили кінорежисери. Роль П'ятниці в "Синьйор Робінзон" стала для неї величезним успіхом, і про неї говорили безперервно.

Після цього кар'єра Арайя отримала новий імпульс. Вона знялася в таких фільмах, як "Серця і доспехи", "День перший", "Неаполітанський детектив" та інших кінострічках.

Зеуді Арайя (фото: Кіноріум)

Зеуді Арайя продовжувала зніматися до 1992 року, після чого вирішила змінити напрямок своєї кар'єри - піти у кінорежисуру та вести медіапроєкти. Окрім цього, актриса активно займалася особистим життям. У 44 роки вона стала матір'ю, народивши сина Мікеланджело від режисера Массимо Спано.

Після народження сина Зеуді повністю присвятила себе родині та улюбленій роботі, з’являючись на публіці лише зрідка.

Незважаючи на те, що актрисі вже 73 роки, вона виглядає набагато молодше свого віку. Хоч і знаменитість не веде соцмереж, папараці все ж змогли зафіксувати її на кількох заходах, і фанати були вражені її виглядом.

Зеуді Арайя (фото: Getty Images)

На цих знімках знаменитість виглядає неймовірно - майже без будь-яких ознак вікових змін, а єдині зморшки, які можна помітити, - це мімічні.

Зеуді Арайя (фото: Getty Images)