Який вигляд має могила Віталія Білоножка: дружина співака показала фото

Світлана, ледь стримуючи емоції, звернулася до покійного чоловіка, зазначивши, що в день річниці його смерті на кладовищі зібралися всі рідні та близькі.

Місце поховання Віталія Білоножка прикрашене численними ялинковими гілками, а у вазах стоять барвисті букети квітів. Проте наразі пам'ятник на могилі зірки ще не встановлено.

Як виглядає могила Віталія Білоножка (фото: facebook.com / Світлана Білоножко)

На опублікованих світлинах видно, що замість пам'ятника стоїть дерев'яний хрест, поруч із яким розміщено велику фотографію народного артиста.

"Сьогодні були у Віталіка на Байковому кладовищі. Все розказали йому, поділились спогадами. Потім зібрались на поминальний обід. Які ж все таки чудові друзі у Віталіка, як було з ними тепло і затишно! Нумеролог сказала що він був поруч з нами. Світла пам'ять нашому неповторному Віталію", - написала зірка.

Як виглядає могила Віталія Білоножка (фото: facebook.com / Світлана Білоножко)

Білоножко також поділилася відео, на якому видно, як вона кладе на могилу чоловіка великий букет рожевих троянд. Зі сльозами в очах вона звернулася до покійного артиста: "Спочивай. А ми тебе любимо і завжди будемо любити".

Скріншот

Нагадаємо, Віталій Білоножко помер 9 січня 2024 року в одній із лікарень Києва. Причиною смерті стали проблеми з серцем. Прощання з артистом відбулося 12 січня в Національній філармонії України, після чого його поховали на Байковому кладовищі.