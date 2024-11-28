Який лід є безпечним для зимової риболовлі і коли можна на нього виходити

Що таке безпечний лід?

Безпечний лід - це шар замерзлої води, товщина і структура якого здатні витримати вагу людини або навіть важчого вантажу. Вважається, що для однієї людини достатньо льоду товщиною 7-10 см, а для групи людей або рибалок із важким спорядженням потрібен шар мінімум у 12-15 см. Лід завтовшки менш як 5 см є потенційно небезпечним і не рекомендований для виходу.

Міцність льоду залежить від його структури. Найміцнішим є прозорий лід, утворений під час сильного і тривалого морозу. Лід білий або з пухирцями повітря має меншу міцність і може тріскати під тиском навіть при значній товщині.

Важливо також враховувати погодні умови: якщо температура повітря протягом кількох днів коливається біля нуля або вище, це значно послаблює структуру льоду.

Як правильно перевірити товщину льоду

Перед виходом на лід потрібно перевірити його товщину, використовуючи спеціальні інструменти, наприклад, льодобур чи товщиномір. Якщо таких немає, можна використовувати міцну палицю для пробивання льоду. Рекомендується свердлити кілька лунок на різних ділянках, особливо на місцях, які виглядають підозріло.

Крім того, звертайте увагу на колір льоду. Прозорий синюватий відтінок вказує на високу міцність, тоді як мутний білий або жовтуватий лід може бути небезпечним.

Під час першого виходу на лід краще уникати місць біля берегів, гирл річок або водойм з швидкою течією, оскільки там товщина і міцність льоду можуть бути нерівномірними.

Як визначити небезпечні ділянки

Навіть якщо лід здається міцним, існують ділянки, які завжди становлять підвищену небезпеку. Зони біля заростей очерету, під мостами або біля теплових викидів води (наприклад, від фабрик) мають нижчу температуру замерзання і нерівномірну товщину льоду.

Тріщини, бульбашки повітря або вода, що просочується крізь лід, також є ознаками небезпеки. Якщо при ходьбі по льоду ви чуєте тріск або відчуваєте вібрацію, негайно поверніться назад.

Під час риболовлі не варто збиратися великими групами на одній ділянці - це створює додатковий тиск на лід і може призвести до його руйнування.

Тонкий лід може стати причиною загибелі людини (фото: Freepik.com)

Яких правил безпеки дотримуватися?

Один із головних принципів безпеки на льоду - це завжди бути готовим до несподіванок. Завжди беріть із собою засоби для самопорятунку: мотузку довжиною 10-15 метрів, гострий ніж і спеціальні шипи для витягування з води. Не виходьте на лід самостійно - завжди повідомляйте когось про свій маршрут і час повернення.

Обирайте взуття з неслизькою підошвою і теплою устілкою, щоб уникнути переохолодження. Також важливо мати із собою сухий одяг у водонепроникному пакеті на випадок падіння у воду. Пам’ятайте: алкоголь та лід - несумісні, оскільки спиртне притуплює реакцію і здатність приймати правильні рішення.

Коли можна виходити на лід?

Найбільш безпечним часом для риболовлі вважається період стійких морозів, коли температура тримається нижче -10°C протягом щонайменше 7-10 днів. У перші дні замерзання водойм вихід на лід категорично заборонений, навіть якщо він виглядає міцним.

Крім того, не рекомендується виходити на лід наприкінці зими, коли через потепління він стає крихким і пористим. Завжди перевіряйте прогнози погоди та уникайте виходу під час снігопаду або вітряної погоди, які можуть знизити видимість і ускладнити орієнтування.