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Який колір відлякає невдачі 27 вересня. Астрологічний прогноз на п'ятницю

П'ятниця 27 вересня 2024 08:25
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Який колір відлякає невдачі 27 вересня. Астрологічний прогноз на п'ятницю Що заборонено робити 27 вересня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

Астролог Катерина Соловйова розповіла, що 27 вересня Венера може зіпсувати чимало планів. А тому від певних справ варто відмовитися.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова склала повний астрологічний прогноз на цей день й дала важливі поради.

Прогноз астропогоди на 27 вересня

"Діє коридор затемнень. Несприятливий період для нових справ Не бажано піддаватися тузі та смутку, виявляти впертість. Не рекомендуються занадто активні дії та поспіх", - розповіла Соловйова.

"Ця доба дає можливість пізнати мудрість земного життя не внаслідок зовнішніх проявів, а шляхом роботи з підсвідомістю та інтуїцією. В кожного є внутрішній голос, у цю добу його особливо буде чути", - додала вона.

Головна умова розуміння цього голосу - тверда віра в еволюцію своєї душі та місію у житті. Також астролог радить уникати конфліктів з оточуючими: це порушить зв'язок з підсвідомістю, інформацію буде сприйнято некоректно, що ще більше заплутає ситуацію.

"У цей день нам дається стільки, скільки ми заслуговуємо. Займайтесь самовдосконаленням, справами родини, питаннями, пов’язаними з будівництвом, господарством, родиною", - пояснила експерт.

Кому пощастить 29 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Гороскоп на 27 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на пʼятницю

27 вересня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета. Серед таких справ:

  • великі фінансові платежі
  • оформлення шлюбу
  • нові знайомства
  • реєстрація бізнесу
  • коштовні придбання
  • кредити
  • оновлення власного іміджу та дизайну квартири
  • нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури
  • зловживання незнайомою їжею.

Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах.

"Оточіть себе живими квітами (особливо - трояндами), відвідайте сад або оранжерею аби збалансувати свій стан природною красою. Утримайтесь від романтики, натомість приділіть час відвідуванню концерту класичної музики, художнього музею, театральної вистави, будь-якій творчості", - резюмувала Соловйова.

До слова, раніше ми вже розповідали, які знаки Зодіаку постійно сумніваються.

Окрім цього, читайте Таро-гороскоп на цей тиждень.

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