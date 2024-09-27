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Какой цвет отпугнет неудачи 27 сентября. Астрологический прогноз на пятницу

Пятница 27 сентября 2024 08:25
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Какой цвет отпугнет неудачи 27 сентября. Астрологический прогноз на пятницу Что запрещено делать 27 сентября (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Астролог Катерина Соловьева рассказала, что 27 сентября Венера может испортить немало планов. Поэтому от определенных дел стоит отказаться.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева составила полный астрологический прогноз на этот день и дала важные советы.

Прогноз астропогоды на 27 сентября

"Действует коридор затемнений. Неблагоприятный период для новых дел Не желательно поддаваться тоске и печали, проявлять упрямство. Не рекомендуются слишком активные действия и спешка", - рассказала Соловьева.

"Эти сутки дают возможность познать мудрость земной жизни не вследствие внешних проявлений, а путем работы с подсознанием и интуицией. У каждого есть внутренний голос, в эти сутки его особенно будет слышно", - добавила она.

Главное условие понимания этого голоса - твердая вера в эволюцию своей души и миссию в жизни. Также астролог советует избегать конфликтов с окружающими: это нарушит связь с подсознанием, информация будет воспринята некорректно, что еще больше запутает ситуацию.

"В этот день нам дается столько, сколько мы заслуживаем. Занимайтесь самосовершенствованием, делами семьи, вопросами, связанными со строительством, хозяйством, семьей", - пояснила эксперт.

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Гороскоп на 27 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на пятницу

27 сентября - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета. Среди таких дел:

  • большие финансовые платежи
  • оформление брака
  • новые знакомства
  • регистрация бизнеса
  • ценные приобретения
  • кредиты
  • обновление собственного имиджа и дизайна квартиры
  • новые косметологические, пластические и хирургические процедуры
  • злоупотребление незнакомой пищей.

Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях.

"Окружите себя живыми цветами (особенно - розами), посетите сад или оранжерею, чтобы сбалансировать свое состояние естественной красотой. Воздержитесь от романтики, вместо этого уделите время посещению концерта классической музыки, художественного музея, театрального представления, любого творчества", - резюмировала Соловьева.

К слову, раньше мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака постоянно сомневаются.

Кроме того, читайте Таро-гороскоп на эту неделю.

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