Какой цвет отпугнет неудачи 27 сентября. Астрологический прогноз на пятницу

Астролог Катерина Соловьева рассказала, что 27 сентября Венера может испортить немало планов. Поэтому от определенных дел стоит отказаться.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева составила полный астрологический прогноз на этот день и дала важные советы.

Прогноз астропогоды на 27 сентября

"Действует коридор затемнений. Неблагоприятный период для новых дел Не желательно поддаваться тоске и печали, проявлять упрямство. Не рекомендуются слишком активные действия и спешка", - рассказала Соловьева.

"Эти сутки дают возможность познать мудрость земной жизни не вследствие внешних проявлений, а путем работы с подсознанием и интуицией. У каждого есть внутренний голос, в эти сутки его особенно будет слышно", - добавила она.

Главное условие понимания этого голоса - твердая вера в эволюцию своей души и миссию в жизни. Также астролог советует избегать конфликтов с окружающими: это нарушит связь с подсознанием, информация будет воспринята некорректно, что еще больше запутает ситуацию.

"В этот день нам дается столько, сколько мы заслуживаем. Занимайтесь самосовершенствованием, делами семьи, вопросами, связанными со строительством, хозяйством, семьей", - пояснила эксперт.

Гороскоп на 27 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на пятницу

27 сентября - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета. Среди таких дел:

большие финансовые платежи

оформление брака

новые знакомства

регистрация бизнеса

ценные приобретения

кредиты

обновление собственного имиджа и дизайна квартиры

новые косметологические, пластические и хирургические процедуры

злоупотребление незнакомой пищей.

Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях.

"Окружите себя живыми цветами (особенно - розами), посетите сад или оранжерею, чтобы сбалансировать свое состояние естественной красотой. Воздержитесь от романтики, вместо этого уделите время посещению концерта классической музыки, художественного музея, театрального представления, любого творчества", - резюмировала Соловьева.