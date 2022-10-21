Який кефір краще ніколи не купувати і кому він суворо протипоказаний

Чому потрібно включати кефір у ваш раціон?

сприяє відновленню балансу кишкової мікрофлори, особливо після курсу лікування антибіотиками, ⁣⁣⠀

містить пробіотики, що пригнічують ріст шкідливих бактерій у кишечнику, ⁣⁣⠀

багатий вітамінами А, B2, В12, C, РР, мінералами, ферментами та амінокислотами,⁣⁣⠀

підвищує імунні функції організму,⁣⁣⠀

допомагає в лікуванні псоріазу, екземи, аутоімунних та алергічних захворювань, благотворно впливає на кишкову мікрофлору, ⁣⁣⠀

багатий на легкозасвоюваний кальцій і білок,⁣⁣⠀

підходить для людей із легкою формою непереносимості лактози. У тяжких випадках рекомендується вживати молочні продукти без лактози.

Який кефір краще не купувати

Не купуйте солодкий кефір та зі смаком фруктів. Вибирайте лише натуральний! Краще придбати натуральний напій та вдома додати до нього свіжі або заморожені фрукти та ягоди.



Не купуйте знежирений продукт! Беріть із нормальним вмістом жиру 3,2%. Пам'ятайте: кефір, який не містить жирів, позбавлений цінних розчинних у них вітамінів, таких як A та D.⁣⁣⠀



Щільність не має значення для вибору продукту. Густий він чи рідкий – це не впливає на поживну цінність і вміст корисних бактерій.



Вибираючи густий продукт, перевірте, чи немає у його складі штучних загусників, стабілізаторів та крохмалю.

Дивіться на термін зберігання завжди! Це головний індикатор натуральності продукту. Вибирайте той кефір, який має термін придатності від 36 до 15 діб. У такому продукті більше корисних бактерій.

Кому не можна пити кефір

Кефір, як і шлунковий сік мають низьке значення рН. Якщо ви не вживали іншої їжі та випили кефір, "голодний" шлунок ще більше продукує соку і шкодить своїй власній слизовій оболонці. Тому худнути на кефірній дієті або робити розвантажувальні дні на кефірі не варто.



Кефір протипоказаний тим, хто має підвищену кислотність шлункового соку при гіперацидному гастриті.

Його не рекомендують при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, а також при панкреатиті.

Пам'ятайте, що для дорослої людини споживання кефіру – 200-250 мл на добу цілком достатньо.