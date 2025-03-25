Який електролічильник вибрати, щоб менше платити за світло

Які є основні види електролічильників

Електролічильники класифікують за кількома критеріями, що допомагає визначитися з вибором. Вони можуть бути однофазними (220 В) або трифазними (380 В), залежно від типу електромережі. Також лічильники поділяються на пристрої прямого та трансформаторного включення, що впливає на спосіб їхнього підключення.

За типом вимірюваної потужності розрізняють лічильники активної та реактивної енергії. За конструкцією виділяють механічні (індукційні) та електронні моделі, причому останні є більш сучасними.

Крім того, електролічильники можуть мати різну кількість тарифів, що дозволяє економити на оплаті електроенергії.

Чи потрібно встановлювати електролічильник самостійно?

Електролічильники найчастіше належать постачальнику електроенергії, який відповідає за їхню планову заміну. Якщо ж ви хочете змінити пристрій, наприклад, встановити двотарифний лічильник, доведеться придбати його самостійно.

Перед заміною потрібно узгодити всі нюанси з енергопостачальною компанією. Новий пристрій має відповідати технічним вимогам мережі та бути офіційно сертифікованим.

Варто врахувати також умови підключення, адже деякі лічильники потребують особливих схем встановлення. У разі самостійної заміни потрібно запросити фахівця для правильного підключення та пломбування.

Встановити електролічильник можна й самому, але з узгодженням з постачальником електроенергії (фото: Freepik.com)

Які характеристики важливі для побутового електролічильника?

Побутові електролічильники повинні відповідати певним технічним вимогам, щоб забезпечити коректний облік електроенергії. Найважливішими характеристиками є клас точності, який для сучасних приладів має бути не гірше 1,0.

Також варто враховувати номінальний та максимальний струм лічильника, що визначає його допустиме навантаження. Для зручності вибирають пристрої з необхідним способом монтажу - на DIN-рейку або гвинтове кріплення.

Окрему увагу слід приділити типу дисплея, який може бути механічним або електронним. У деяких випадках важливим є наявність вбудованого інтерфейсу зв’язку, що дозволяє підключити лічильник до системи дистанційного зчитування даних.

Що вибрати - одно- чи багатотарифний лічильник?

Одним із ключових питань при виборі є кількість тарифів, за якими працює лічильник.

Однотарифні моделі враховують електроенергію за єдиною ставкою незалежно від часу доби. Двотарифні лічильники дозволяють окремо фіксувати денне та нічне споживання, що може значно зменшити витрати.

Для тих, хто використовує багато електроприладів у нічний час, такий варіант буде вигіднішим. Існують також багатотарифні лічильники, які враховують ще більше часових зон та можуть бути корисними для підприємств. Перед вибором варто ознайомитися з тарифною політикою вашого енергопостачальника та визначити, який варіант буде найбільш економічним.

Як визначити потрібний лічильник для вашої мережі?

Перед купівлею електролічильника важливо дізнатися, до якої електромережі підключений ваш будинок або квартира. Якщо у вас звичайна однофазна мережа, вам знадобиться лічильник на 220 В, тоді як для трифазного підключення необхідний пристрій на 380 В.

Якщо ви не впевнені у параметрах своєї мережі, достатньо подивитися на характеристики старого лічильника або звернутися до постачальника електроенергії.

Ще одним показником є номінальний та максимальний струм, який повинен відповідати автоматичним вимикачам у вашому щитку. Вибір правильного пристрою забезпечить стабільну роботу всіх електроприладів та запобігатиме перевантаженням мережі.

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