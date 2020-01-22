Кива подрался в ресторане Киева с ветераном АТО: новые детали громкого скандала

Илья Кива подрался в ресторане Киева с ветераном АТО Михаилом Майманом. Одиозный нардеп 22 января встречался с представителями "криминалитета Днепра", однако потом у него возник конфликт с клиентом заведения "Мокко". Но тот оказался не из "робкого десятка" и на удар скандального нардепа ответил не менее мощным ударом.

После стычки в ресторане Кива сразу же обратился в полицию и написал "копам" заявление о том, что ему нанесли тяжкие телесные повреждения. Об этом и сообщили в полиции Киева, отметив, что мужчину Кива знал до конфликта. Кстати, госпитализация нардепу не понадобилась, но медицинскую помощь ему оказали. Отмечается, что ветеран АТО, который ударил Киву уехал из ресторана на авто.

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Сам Илья Кива опубликовал на своей страничке в Facebook свою версию событий произошедшего. По его словам, человек в заведении вел себя неадекватно и, чтобы его успокоить нардеп подошел к его столику, но получил удар. Также нардеп из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" уверяет, что получал угрозы от ветерана АТО в сети ранее.

Нардеп опубликовал переписку с военным Михаилом Майманом. Отметим, что боец не не стесняется в выражениях, постоянно употребляет матерные слова и угрожает Киве, называя его самыми нецензурными словами. Также военный пишет, что на фронте Кива употреблял наркотики и вел себя непорядочно.

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