Китайский привет. Как косметолог Мария Федчук "нагревает" клиентов, используя подделки известных брендов

Печально известная косметолог, сертифицированный тренер международной компании Allergan Aesthetics Мария Федчук после скандала с мошенничеством и уклонением от уплаты от налогов , решила наглядно продемонстрировать, что качество предоставляемых ею медицинских услуг сомнительное. Это стало понятно после того, как сама госпожа Федчук продемонстрировала оборудование, которое использует в работе.

Любовь к "красивой картинке" в очередной раз сыграла с Федчук злую шутку. Недавно она решила похвастаться перед подписчиками своего Instagram "новыми технологиями", которые использует в работе.

Как оказалось, львиная доля оборудования, на котором она проводит свои процедуры – дешевые китайские подделки известных брендов. Для знающего человека отличить профессиональные аппараты от "левака" не так уж сложно. И точно так же понятно, что использовать такое оборудование как минимум неэффективно, а порой даже небезопасно. Например, на этом скриншоте видно два аппарата.

Ближний аппарат, который она показала на фото – это китайский липо лазер, который на сайте Alibaba стоит от 200 до 2000 долларов. Такое оборудование в Украине не сертифицировано, так что фактически все процедуры на нем косметолог проводит на свой страх и риск.

Дальний аппарат – это опять же китайский "аналог" итальянского аппарата Endospheres. Оригинальный аппарат в Украине стоит не менее 35 000 долларов, а ряд моделей – дороже. Однако даже невооруженным взглядом видно, что аппарат, которым будет обрабатывать клиентов Мария Федчук – явно более похож на китайский "шедевр", который на том же сайте Alibaba можно купить за 2 000 – 3 000 долларов.

Что еще Федчук предлагает своим клиентам? Например, дальнее устройство на этом изображении – это аппарат для магнитной терапии. Конечно же, китайский, стоимостью 1 500 – 5 200 долларов.

Оригинальные аппараты EMSCULPT стоят от 70 000 до 100 000 долларов. Такие себе позволить может далеко не каждая клиника. Но у Федчук, конечно же, есть , правда гораздо более дешев ый, китайский вариант.

Еще одна комическая история вышла у Федчук с "новой" процедурой по уходу за лицом, которую она также продает своим клиентам.

Дело в том, что ничего нового в этой процедуре ни для самой косметологии, ни для рынка в ней нет. Речь идет о клоне популярной безинъекционной процедуре Dermadrop – уникальной запатентованной технологии Dermadrop TDA швейцарско-немецкого концерна ArivinePharma AG i Meddrop GmbH и препаратов с запатентованным комплексом LP3.

Более того, Мария Федчук ранее сама занималась продвижением марки Dermadroр. Правда потом контракта она лишилась по причине невыполнения условий договора.

И вот теперь она представляет "новинку". Аппарат, на котором планирует косметологиня проводить процедуру, называется SEE YOU, что "по странному стечению обстоятельств". Очень созвучно со вторым название аппарата Dermadrop – SEYO. Производится он, как вы понимаете, в Китае. Стоит такой аппарат 1 200 – 1 500 долларов. Для сравнения, стоимость одной процедуры на аппарате Dermadrop TDA в клиниках Киева стартует от 100 долларов.

При этом, какой ценник выставит свои клиентам Федчук неясно. Как непонятно и то, что за препарат она будет использовать в своей терапии. И какие последствия будут для самих пациентов.

И это – только беглый обзор тех аппаратов, которые показала сама Мария Федчук.

Если она использует столь низкокачественное оборудование, то что за препараты она продает своим клиентам? Также китайские подделки сомнительного качества? Могут ли ее пациенты быть уверенными, что инъекции, которые им делают, безопасны для здоровья и не будет никаких "побочек" и других последствий?

Почему такие именитые украинские клиники, как Tryfonova MD, SoulSpa, Shagov Aesthetic Medicine, Aesthetic Consilium Clinic инвестируют в технологии и оказывают качественные услуги на качественном оборудовании, а Федчук, судя по всему, нет.

Более того, аппараты, с которыми она работает, не сертифицированы в Украине, не имеют соответствующих разрешений, а значит – вообще не должны были оказаться в клинике. То есть, вполне возможно, что речь идет об очередном правонарушении, а именно – контрабанде.

Тем более удивительно, что в таких условиях у нее появилась амбиция регулировать рынок украинской косметологии. "Все мои коллеги, работающие в правовом поле, безусловно, будут только приветствовать внедрение единых для всех правил и стандартов", – прямая цитата Марии Федчук относительно инициативы Минздрава разработать порядок предоставления косметологических услуг.

Если уж говорить о правилах и стандартах – в первую очередь, каждый должны начать с себя – платить налоги, не обманывать партнеров и клиентов, организовать прозрачную работу своих компаний с использованием сертифицированного оборудования.