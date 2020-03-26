ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Китае нашли нулевого пациента COVID-19: как он заразился

STYLERКоронавирус    26.03.2020 - 11:12
В Китае нашли нулевого пациента COVID-19: как он заразился
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус SARS-CoV-2 появился в Китае в начале декабря прошлого года

Коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру с города Ухань в конце 2019 года. Лишь 31 декабря власти Китая объявили о новом вирусе, когда уже было 27 зараженных. Но первый случай был выявлен еще 11 декабря. Кто стал нулевым пациентом, и от кого он мог заразиться - в материале Styler.

Пациентом, у которого диагностировали коронавирус впервые, оказалась женщина по фамилии Вей - продавщица живых креветок с рынка "Хунань". Именно с этого рынка и стала распространяться инфекция. Об этом пишут китайские СМИ.

Сообщается, что продавщица креветок обратилась к врачам 11 декабря 2019 года, когда у нее по непонятной причине поднялась температура. Ей сделали инъекцию лекарства, положенного в таких случаях по протоколу, и отправили домой.

Через пять дней болезнь не отступала, и женщину направили в больницу "Сехэ" при Хуачжунском университете науки и технологии. Именно там у нее обнаружили заражение новым коронавирусом.

К 31 декабря стало известно о 27 пациентов, 24 из них - были на рынке "Хунань", причем четверо - члены одной семьи. Именно этот рынок морепродуктов считается отправной точкой для пандемии коронавируса, которым уже заразилось почти 500 тысяч человек во всем мире.

Ученые до сих пор бьются над загадкой, как именно вирус мог перейти с животного-носителя к человеку. Сбивает с толку и тот факт, что не все первые пациенты связаны с рынком "Хунань". Один из них - мужчина по фамилией Чэнь - не был на рынке, но 16 декабря у него появились симптомы коронавируса. При этом все члены его семьи оказались здоровыми.

Ранее ученые пришли к выводу, что коронавирус имеет природное происхождение, а не выведен лабораторно. Выяснилось, что источником нового штамма SARS-CoV-2 стали летучие мыши.

Перед пересечением границы граждане принимают жаропонижающие препараты, - ГПСУ Коронавирус в Украине зафиксирован уже в 15 областях и Киеве: карта
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь