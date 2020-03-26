В Китае нашли нулевого пациента COVID-19: как он заразился

Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус SARS-CoV-2 появился в Китае в начале декабря прошлого года

Коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру с города Ухань в конце 2019 года. Лишь 31 декабря власти Китая объявили о новом вирусе, когда уже было 27 зараженных. Но первый случай был выявлен еще 11 декабря. Кто стал нулевым пациентом, и от кого он мог заразиться - в материале Styler.

Пациентом, у которого диагностировали коронавирус впервые, оказалась женщина по фамилии Вей - продавщица живых креветок с рынка "Хунань". Именно с этого рынка и стала распространяться инфекция. Об этом пишут китайские СМИ.

Сообщается, что продавщица креветок обратилась к врачам 11 декабря 2019 года, когда у нее по непонятной причине поднялась температура. Ей сделали инъекцию лекарства, положенного в таких случаях по протоколу, и отправили домой.

Через пять дней болезнь не отступала, и женщину направили в больницу "Сехэ" при Хуачжунском университете науки и технологии. Именно там у нее обнаружили заражение новым коронавирусом.

К 31 декабря стало известно о 27 пациентов, 24 из них - были на рынке "Хунань", причем четверо - члены одной семьи. Именно этот рынок морепродуктов считается отправной точкой для пандемии коронавируса, которым уже заразилось почти 500 тысяч человек во всем мире.

Ученые до сих пор бьются над загадкой, как именно вирус мог перейти с животного-носителя к человеку. Сбивает с толку и тот факт, что не все первые пациенты связаны с рынком "Хунань". Один из них - мужчина по фамилией Чэнь - не был на рынке, но 16 декабря у него появились симптомы коронавируса. При этом все члены его семьи оказались здоровыми.

Ранее ученые пришли к выводу, что коронавирус имеет природное происхождение, а не выведен лабораторно. Выяснилось, что источником нового штамма SARS-CoV-2 стали летучие мыши.