Kiss зажгут Киев: 10 лучших песен культовой рок-группы

Kiss (фото: пресс-служба группы)

Мы собрали лучшие треки легендарной группы Kiss перед концертом в Киеве

16 июня в Киеве выступит культовая рок-группа Kiss. Концерт легенд мировой рок-музыки пройдет на "Олимпийском" в рамках прощального тура американцев KISS End Of The Road World Tour.

В преддверии этого грандиозного события мы собрали лучшие песни Kiss, которые можно будет услышать на их концерте в столице Украины.

Kissin' Time

Это первая песня Kiss, которая попала в чарты. Самое интересное, что это не их трек, а рок-н-ролл звезды Бобби Райдела. Композиция заняла 83 место в Billboard Hot 100. Несмотря на то, что кавер дал возможность группе появиться на радио, сами Kiss не очень хотели видеть "Kissin' Time" на дебютном одноименном альбоме и согласились очень нехотя.

Kissin' Time

Beth

Самым главным хитом группы в коммерческом плане оказалась песня, которая им несвойственна - баллада. Написали ее не Пол Стэнли и Джин Симмонс, а бывший участник группы Питер Крисс. Пол и Джин не хотели видеть ее на альбоме "Destroyer", поэтому Крисс записал ее самостоятельно - от вокала до инструментов.

Название трека изначально было "Beck" - в честь жены Бекки, одного из участников бывшей группы Питера Крисса под названием "Chelsea". Жена Крисса уговорила переименовать композицию на "Beth".

Впрочем, "Beth" регулярно играется на концертах Kiss. Кроме этого, она дала популярность другому треку группы.

Beth

Detroit Rock City

Песня, которая открывает каждое шоу Kiss. Тоже с альбома "Destroyer". Считается классикой рока и фаворитом многих фанатов группы. Несмотря на это, в чартах она провалилась. Но способ донести ее до аудитории все же нашли. Как только Beth стала хитом, лейбл переиздал сингл на пластинке. И на вторую сторону добавил именно "Detroit Rock City".

Detroit Rock City

Rock and Roll All Nite

Эту песню тоже постигла интересная судьба. Изначально она вышла на альбоме "Dressed To Kill" и заняла 68 место в хит-параде. К концу года она попала на 12 место. Но не в студийной версии, а именно в "лайвовой". Сам трек является сборочным.

Парням очень была нужен материал для свежей пластинки. У Пола Стэнли была строчка "I want to rock and roll all night, and party every day". Симмонс порылся в каталоге и нашел неизданную песню "Drive Me Wild". Совместили, чуть дописали и получился хит, который не только попал в чарты, но и спас лейбл Casablanca от банкротства - на нем вышел лайв-альбом "Alive!", где была "живая" версия трека.

К слову, "Rock and Roll All Nite" закрывает каждое шоу группы.

Rock and Roll All Nite

Hard Luck Woman

"Hard Luck Woman" попала на альбом "Rock and Roll Over". Очередная баллада, но уже написанная Полом Стэнли после успеха "Beth". Интересно, что Стэнли написал песню, как возможный трек для легендарного Рода Стюарта, которым он вдохновлялся. Но так как "Beth" оказалась популярной, то и песню было решено оставить группе.

Hard Luck Woman

Calling Dr. Love

Еще один сингл с "Rock and Roll Over". Джин Симмонс записал вокал к нему прямо в номере отеля Holiday Inn. Название появилось из-за фразы "Позовите доктора Говарда, доктор Файн, доктора Говарда" из фильма "Три Дурака".

Calling Dr. Love

Love Gun

Песня, которая вошла в одноименный альбом Kiss. Ее нельзя назвать большим хитом - 61 место в Billboard Hot 100, однако она имеет огромное значение для участников группы. Пол Стэнли в интервью часто говорил, что "Love Gun" - его самая любимая песня Kiss, которая является квинтэссенцией всего творчества группы. Регулярно исполняется на концертах.

Love Gun

I Was Made for Lovin' You

Чуть ли не народная песня с альбома "Dinasty" принесла Kiss немеркнущую славу. И дополнительный доход с исполнений в караоке. Если прислушаться, то в "I Was Made for Lovin' You" можно услышать диско-настроения. Вышел сингл в мае 1979-го - тогда эпоха диско была в зените.

Ходит легенда, что продюсеры начали давить на Kiss - мол, сделайте звук, который можно легче продать. Группа спорила-спорила и согласилась. Демо было записано за пару часов. Пол Стэнли в интервью говорил, что "I Was Made for Lovin' You" создали только потому, чтобы доказать, насколько легко можно создать диско-хит.

I Was Made for Lovin' You

Lick It Up

Знаковая песня для Kiss, впрочем, как и альбом с таким же названием. Это был первый релиз, на обложке которого группа появилась без грима. Трек очень популярен среди фанатов. Kiss играли "Lick It Up" на своих концертах более 1300 раз по данным на август 2015 года.

Lick It Up

I Love It Loud

Сингл с альбома "Creatures of the Night", который является одним из самых громких в сет-листе предстоящего концерта в Киеве. Его сочинил Джин Симмонс и гитарист Винни Винсент, который поиграл в группе пару лет. Песня затухает, а потом резко возвращается и становится еще громче. Этот прием Kiss подсмотрели в песнях The Beatles - "Helter Skelter" и "Strawberry Fields Forever".

I Love It Loud

Ранее мы писали о лучших концертах июня, которые пройдут в Киеве.