Кіш з грибами та куркою: дуже смачна та проста страва на кожен день
Кіш з грибами та курками - це універсальна страва, яку можна їсти холодною та гарячою. Начинку можна корегувати під свій смак або під те, що у вас зараз є в холодильнику. А ще це відмінна страва, яку можна приготувати та заморозити.
Як приготувати кіш з грибами та куркою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) за посиланням на відео кулінарки Юлії Сімончук в Instagram.
Що вам знадобиться:
На форму діаметром 26
- Борошно - 250 г
- Масло - 125 г
- Яйце - 1 шт.
- Сіль - ½ ч. ложки
- Холодна вода - 3 ст. ложки
Начинка
- Філе курячого стегна - 400 г
- Шампіньйони - 400 г
- Цибуля - 2 шт.
- Перець болгарський - 1 шт.
- Вершки 20% - 500 мл
- Сир маасдам (або інший, який добре плавиться) - 250 г
- Помідори - за бажанням
- Сіль, перець, інші спеції - до свого смаку
Як готувати кіш з грибами та куркою
До борошна додати сіль, потерте заморожене масло і перетерти в крихту. Додати яйце і воду і швидко замісити тісто, не вимішуючи його надто, а лише до об'єднання інгредієнтів. Загорнути в харчову плівку і помістити в холодильник на 1 годину.
Тим часом готуємо начинку.
Подрібнити та обсмажити курку, гриби, перець і цибулю. Можна окремо (я робила окремо, лише гриби з цибулею об'єднала), а можна все разом. Охолодити, додати потертий сир, посолити, поперчити та перемішати.
Тісто розкачуємо, викладаємо в форму, формуємо бортики. Викладаємо начинку, заливаємо вершками, викладаємо за бажанням помідори, я ще трошки притрусила моцареллою, яка в мене завалялася в холодильнику, і ставимо випікатися в розігріту духовку при 190 градусах на 30-40 хвилин.
P. S: якщо у вас гарно пече духовка, то готуєте по такому принципу, як я показала у відео та описала в тексті вище.
Якщо ж ні, то коли викладаєте тісто в форму, вистеліть на тісто пергамент, покладіть груз у вигляді, наприклад, квасолі, чи гороху, чи щось такого плану і запечіть в розігрітій духовці 10 хвилин перед тим як викладати начинку. Щоб саме тісто добре пропеклося.
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