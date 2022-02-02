Кира Рудык шокировала парламент: как выглядит лидер "Голоса" после похудения

В новом политическом сезоне Кира похвасталась и новым стилем в Верховной раде.

Сразу заметно, что Кира Рудык начала отдавать предпочтение приталенным жакетам. Дважды на прошлой пленарной неделе народный депутат надела модель британского бренда "Victoria Beckham": белый жакет соединила с черной юбкой от украинского "Duality" и туфлями на шпильке от испанского "Loewe". Второй раз нардеп выбрала уже черный жакет от "Victoria Beckham" с черными брюками от "Duality" и туфлями малайзийского "Jimmy Choo".

"Я системно работала и до сих пор работаю над своим телом. Предпочитаю здоровые и легкие продукты. Для меня важно всегда быть в тонусе, иметь много энергии и выносливости, быть продуктивной. А этого невозможно достичь без заботы о своем организме. Поэтому ответственно следую всем советам своего эндокринолога и тренера. Радуюсь, что внутренние изменения проявляются и снаружи, поэтому с радостью подчеркиваю новые и приятные для меня изменения новыми образами", - прокомментировала Кира Рудык.

Также политик появлялась в парламенте в сером жакете от английской "Emilia Wickstead" с черными блузой легендарного американского бренда "Michael Kors" и брюками от молодого украинского "Duality". Пятничный образ в Раде - белый жакет от "Proenza Schouler", черная юбка "Duality" и сумка от французского дома моды "Chloe".