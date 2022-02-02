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Кіра Рудик шокувала парламент: як виглядає лідерка "Голосу" після схуднення

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Київ, Середа 02 лютого 2022 13:40
Кіра Рудик шокувала парламент: як виглядає лідерка "Голосу" після схуднення Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

Голова політичної партії "Голос" Кіра Рудик днями показала результати свого схуднення. Народний депутат змінила раціон, покращила сон, активно займається спортом.

Про це пише РБК-Україна.STYLER.

У новому політичному сезоні Кіра похизувалася і новим стилем у Верховній раді.

Одразу помітно, що Кіра Рудик почала надавати перевагу приталеним жакетам. Двічі минулого пленарного тижня народний депутат одягнула модель британського бренду "Victoria Beckham": білий жакет поєднала з чорною спідницею від українського "Duality" і туфлями на шпильці від іспанського "Loewe". Вдруге нардепка обрала вже чорний жакет від "Victoria Beckham" з чорними брюками від "Duality" і туфлями малайзійського "Jimmy Choo".

"Я системно працювала і досі працюю зі своїм тілом. Надаю перевагу здоровим і легким продуктам. Для мене важливо завжди бути в тонусі, мати багато енергії та витривалості, бути продуктивною. А цього неможливо досягти без турботи про свій організм. Тому відповідально дотримуюся всіх порад свого ендокринолога і тренера. Радію, що внутрішні зміни проявляються і назовні, тому з радістю підкреслюю нові й приємні для мене зміни новими образами", - прокоментувала Кіра Рудик.

Також політик з'являлась у парламенті в сірому жакеті від англійської "Emilia Wickstead" з чорними блузою легендарного американського бренду "Michael Kors" та брюками від молодого українського "Duality". П’ятничний образ у Раді - білий жакет від "Proenza Schouler", чорна спідниця "Duality" і сумка від французького будинку моди "Chloe".

Кіра Рудик шокувала парламент: як виглядає лідерка &quot;Голосу&quot; після схудненняКіра Рудик шокувала парламент: як виглядає лідерка &quot;Голосу&quot; після схудненняКіра Рудик шокувала парламент: як виглядає лідерка &quot;Голосу&quot; після схудненняКіра Рудик шокувала парламент: як виглядає лідерка &quot;Голосу&quot; після схуднення

Як повідомлялось, також Кіра Рудик, голова партії "Голос", полюбляє світлі лаконічні вбрання. Цієї осені вона неодноразово з'являлась на публіці та у Верховній раді у білому, бежевому, кремовому та сірому кольорах.

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Кіра Рудик
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