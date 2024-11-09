Кинув пити і займався тюнінгом: 5 невідомих фактів про актора Іраклі Маруашвілі

Міг стати дипломатом

З дитинства знаюся на політиці. Я буквально виріс у Міністерстві закордонних справ. Моя мама - дипломат. Тож майже щодня ходив у міністерство. Зараз вона - віце-консул Грузії в Україні. Але я вирішив не ставати ані політиком, ані дипломатом. Та й актором не мріяв бути. Хотів співати й танцювати в бойз-бенді типу Backstreet Boys. Але з часом орієнтири змінились, і от ви бачите мене в "Голові" та інших українських кінопродуктах.

Іраклі Маруашвілі (фото: Новий канал)

Займався тюнінгом автівок

13 років тому виточував деталі для машин. Робив авто трішки економнішими та швидшими. Насправді, дуже люблю робити щось руками. І тоді знайшов себе у сфері тюнінгу.

Іраклі Маруашвілі (фото: Новий канал)

Професійно їздить на мотоциклі

Сісти на байк та впевнено на ньому почуватися - це мій особистий рекорд.

Іраклі Маруашвілі (фото: instagram.com/iraklimaruashvili)

Не вживає алкоголь з 18 років

Якось в Одесі була новорічна вечірка. Коли побачив свої фото після неї, сказав, що більше ніколи не буду пити. Слово тримаю. Нещодавно підтримав антинаркотичний міжнародний рух Drugfreeworld. Озвучив рекламний ролик для Грузії.

Іраклі Маруашвілі (фото: пресслужба)

Працював зі всесвітньо відомими зірками

Щоліта в Грузії я був частиною команди, яка організовувала концерти світових зірок. Когось із них я зустрічав в аеропорту, комусь допомагав під час підготовчого періоду та концертів. Серед них: Maroon 5, Quincy Jones, Macy Gray, Busta Rhymes, Robbie Williams, Taboo з Black Eyed Peas.

Іраклі Маруашвілі (фото: пресслужба)